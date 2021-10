Manchester United heeft zaterdag de tweede nederlaag van het seizoen geleden in de Premier League. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer ging na een spectaculaire slotfase ten onder bij Leicester City (4-2). Chelsea behield de koppositie door een 0-1-zege bij Brentford. Liverpool verpestte het debuut van manager Claudio Ranieri bij Watford (0-5) en Manchester City maakte geen fout tegen Burnley: 2-0.

Mason Greenwood, een van de twintig kanshebbers op de Golden Boy Award, zette Manchester United in de negentiende minuut op schitterende wijze op voorsprong tegen Leicester. Het twintigjarige talent dribbelde vanaf de rechterkant naar binnen en verraste doelman Kasper Schmeichel met een verwoestend schot van afstand.

De gelijkmaker van Leicester City van ruim tien minuten later was minstens zo mooi. Harry Maguire liet zich de bal kinderlijk eenvoudig afsnoepen door Kelechi Iheanacho, die voorgaf op Youri Tielemans. De Belg twijfelde geen moment en krulde de bal zonder aan te nemen op schitterende wijze over David De Gea in de verre hoek.

Na rust bleven goals lang uit, maar daar kwam in de slotfase verandering in. Çağlar Söyüncü werkte in de 78e minuut uit een corner de 2-1 binnen voor Leicester, waarna de uitgebroken Marcus Rashford de stand vier minuten later weer gelijktrok. Leicester maakte het spektakel compleet door direct na de aftrap weer op voorsprong te komen: Jamie Vardy schoot hard binnen.

In de eerste minuut van de blessuretijd werd het ook nog 4-2 via Patson Daka, die na een vrije trap bij de tweede paal binnentikte en United in rouw dompelde. De laatste keer dat 'The Red Devils' een Premier League-wedstrijd wonnen, was op 19 september tegen West Ham United (1-2). United verloor daarna van Aston Villa en speelde gelijk tegen Everton.

Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de bank bij Manchester United, dat met veertien punten de aansluiting met koploper Liverpool verliest. De ploeg van manager Jürgen Klopp won met 0-5 van Watford bij het debuut van Ranieri.

Chelsea ontsnapt bij Brentford

Chelsea slaagde er later op de dag in om de koppositie in de Premier League te heroveren. De Londenaren wonnen op bezoek bij Brenford met 0-1, maar hadden dat gezien de kansenverhouding niet helemaal verdiend.

De enige treffer van de wedstrijd kwam op naam van Ben Chilwell. De 24-jarige linksback kreeg vlak voor rust een afvallende bal voor zijn voeten en schoot van de rand van het strafschopgebied hard raak.

Brentford had recht op meer (17 schoten, tegenover 5 van Chelsea), maar wist het net niet te vinden. Christian Nørgaard was met een omhaal in de blessuretijd nog heel dichtbij: Chelsea-doelman Édouard Mendy voorkwam de gelijkmaker met een prachtige redding.

Chelsea kwam goed weg bij Brentford. Chelsea kwam goed weg bij Brentford. Foto: Getty Images

Salah imponeert bij Liverpool

Ranieri, die woensdag zeventig jaar wordt, werd begin deze maand bij Watford aangesteld als opvolger van de ontslagen Xisco Muñoz. Watford is de achttiende club in de lange carrière van de Italiaan, die in Engeland vermaard is omdat hij Leicester City in 2016 naar een sensationele landstitel leidde.

De clubleiding van Watford hoopt dat Ranieri de ploeg ook naar grote hoogte kan leiden, maar daar kwam zaterdag in elk geval nog niets van terecht. De 'Hornets' gingen in eigen huis kansloos onderuit tegen Liverpool, waar Virgil van Dijk de negentig minuten volmaakte.

Onder leiding van Van Dijk hield Liverpool probleemloos de nul; Watford noteerde slechts twee schoten tussen de palen. Aan de andere kant tekende Roberto Firmino met drie intikkers voor een hattrick. Ook Sadio Mané en Mohamed Salah waren trefzeker.

De 0-4 van Salah vroeg in de tweede helft was de fraaiste van de middag. De Egyptische aanvaller wurmde zich in het strafschopgebied tussen drie verdedigers door, kapte een tegenstander uit en scoorde fraai in de verre hoek.

Manchester City boekt zege op Burnley

Manchester City maakte net als Liverpool geen fout en won de thuiswedstrijd tegen Burnley zonder veel problemen. De ploeg van Josep Guardiola zegevierde met 2-0 in het Etihad Stadium door doelpunten van Bernardo Silva (intikker) en Kevin De Bruyne (schot in de verre hoek).

Raheem Sterling, die onlangs zijn beklag deed over een gebrek aan speeltijd, had een basisplaats tegen Burnley. Datzelfde gold voor Nathan Aké, die als linksback stond geposteerd. De 22-voudig international van Oranje speelde pas zijn derde competitieduel van het seizoen.

Anwar El Ghazi zag vanaf de bank hoe Aston Villa in eigen huis een nipte overwinning uit handen gaf tegen Wolverhampton Wanderers en zelfs verloor: 2-3. Een kwartier voor tijd stond het nog 2-0, maar Romain Saïss, Conor Coady en Rúben Neves bezorgden Wolverhampton in het laatste kwartier een knappe zege. De treffer van Neves viel pas in de vijfde minuut van de blessuretijd.

Southampton won met 1-0 van Leeds United en Norwich City en Brighton & Hove Albion bleven op een doelpuntloos gelijkspel steken.

