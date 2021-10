Liverpool heeft zaterdag in de Premier League het debuut van trainer Claudio Ranieri bij Watford verpest. De topclub was in Londen met liefst 0-5 te sterk.

Ranieri, die woensdag zeventig jaar wordt, werd begin deze maand bij Watford aangesteld als opvolger van de ontslagen Xisco Muñoz. Watford is de achttiende club in de lange carrière van de Italiaan, die in Engeland vermaard is omdat hij Leicester City in 2016 naar een sensationele landstitel leidde.

De clubleiding van Watford hoopt dat Ranieri de ploeg ook naar grote hoogte kan leiden, maar daar kwam zaterdag in elk geval nog niets van terecht. De 'Hornets' gingen in eigen huis kansloos onderuit tegen Liverpool, waar Virgil van Dijk de negentig minuten volmaakte.

Onder leiding van Van Dijk hield Liverpool probleemloos de nul; Watford noteerde slechts twee schoten tussen de palen. Aan de andere kant tekende Roberto Firmino met drie intikkers voor een hattrick. Ook Sadio Mané en Mohamed Salah waren trefzeker.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de fraaie treffer van Mohamed Salah.

Chelsea kan koppositie Liverpool weer overnemen

De 0-4 van Salah vroeg in de tweede helft was de fraaiste van de middag. De Egyptische aanvaller wurmde zich in het strafschopgebied tussen drie verdedigers door, kapte een tegenstander uit en scoorde fraai in de verre hoek.

Liverpool is dankzij de ruime zege in elk geval enkele uren koploper. Chelsea kan langszij komen, als het de derby uit tegen Brentford (aftrap 18.30 uur) wint.

Ook onder meer Manchester City (thuis tegen Burnley) en Manchester United (uit tegen Leicester City) komen zaterdag in actie. Die duels beginnen om 16.00 uur.

Na Chelsea, Leicester City en Fulham is Watford de vierde Engelse club voor Claudio Ranieri. Foto: AP

