Cyriel Dessers maakt zaterdag zijn basisdebuut voor Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (aftrap 16.30 uur). De Belgische spits vervangt de afwezige Luis Sinisterra, die pas zaterdag is teruggekeerd van interlandverplichtingen met Colombia.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Til, Kökçü; Jahanbakhsh, Dessers, Linssen.

Opstelling RKC Vaessen; Gaari, Meulensteen, Touba, Van den Buijs; El Bouchataoui, Anita, Bakari, Wouters; Odgaard, Kramer.

De 26-jarige Dessers kwam dit seizoen al zes keer in actie voor Feyenoord, maar de van KRC Genk gehuurde spits deed dat uitsluitend als invaller. In de 99 minuten die hij tot dusver voor de Rotterdammers speelde, was hij al twee keer trefzeker, waaronder één keer in de topper tegen PSV (0-4-zege).

Het basisdebuut van Dessers is mogelijk door de afwezigheid van Sinisterra. De aanvaller landde pas zaterdag in Nederland nadat hij was opgeroepen voor de nationale ploeg van Colombia. Het Zuid-Amerikaanse land speelde in de nacht van donderdag op vrijdag nog tegen Ecuador (0-0). Sinisterra bleef de hele wedstrijd op de bank.

Door de basisplaats van Dessers verhuist Bryan Linssen naar de linkerflank. De Limburger is van oorsprong een linksbuiten, maar speelde onder trainer Arne Slot tot dusver al zijn wedstrijden in de punt van de aanval. Dat deed hij bepaald niet onverdienstelijk: hij scoorde zeven keer en gaf vier assists in vijftien officiële duels.

Trainer Arne Slot zinspeelde op het debuut van Arsenal-huurling Reiss Nelson.

Nelson staat waarschijnlijk voor debuut

Verder houdt Slot vast aan de bekende namen. Reiss Nelson maakt voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie van Feyenoord en begint op de reservebank. De aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Arsenal, maar raakte in september bij aankomst in Rotterdam geblesseerd. Slot zei vrijdag dat de kans "reëel" is dat de Engelsman tegen RKC zijn debuut maakt.

Bij de Waalwijkers staat Achraf El Bouchataoui voor het eerst in de basis. De 21-jarige middenvelder die afgelopen zomer overkwam van Feyenoord, profiteert van de afwezigheid van Alexander Büttner.

Feyenoord wil zich tegen RKC revancheren voor de nederlaag van twee weken geleden tegen Vitesse (2-1). Ondanks het verlies hebben de Rotterdammers nog altijd maar één verliespunt minder dan koploper Ajax.

Feyenoord-RKC Waalwijk begint zaterdag om 16.30 uur. De wedstrijd in De Kuip staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.