Tijdens een bezoek aan Venezuela heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino uitgelegd waarom de FIFA een voorstander is van een tweejaarlijks WK. Hij wil dat alle landen kans maken om zich te kwalificeren.

"Als FIFA is het onze taak om constant na te denken hoe we het voetbal kunnen verbeteren, zodat het een echte mondiale sport is", zei Infantino vrijdag bij een evenement in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.

Venezuela telt 28 miljoen inwoners, maar wist zich nog nooit te plaatsen voor en WK. Het Zuid-Amerikaanse land is in de ogen van Infantino een perfect voorbeeld van een land dat gebaat kan zijn bij een tweejaarlijks WK, dat bovendien uit 48 deelnemers zal bestaan.

"Ik ben de voorzitter van alle 211 lidstaten van de FIFA", aldus Infantino. "Al deze landen hebben het recht om te dromen, net als Venezuela. Maar die droom moet wel realistisch zijn. Want als je eeuwig blijft dromen, dan ga je uiteindelijk andere dingen doen."

Meeste lidstaten voorstander van tweejaarlijks WK

Het FIFA-plan voor een tweejaarlijks WK stuitte op veel verzet, vooral omdat de speelkalender al overvol is. Infantino vindt de huidige opzet van een WK om de vier jaar achterhaald.

"Ongeveer honderd jaar geleden is besloten om het WK elke vier jaar te organiseren. De FIFA bestond toen uit veertig landen. Nu is het tijd om de zaak opnieuw te bekijken", zei de Zwitser.

De FIFA wil het tweejaarlijkse WK in 2022 in stemming brengen. Bij een onderzoek bleek dat 166 lidstaten voorstander zijn van het plan.