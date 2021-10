Ronald Koeman wil voorlopig geen vragen meer beantwoorden over zijn toekomst bij FC Barcelona. De trainer maakt zich geen zorgen meer over zijn positie nadat voorzitter Joan Laporta het vertrouwen heeft uitgesproken.

"Ik wil het niet meer over het verleden hebben", zei Koeman zaterdag op een persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Valencia. "Het is niet belangrijk meer. Iedereen kent goede en moeilijkere tijden."

"Ik ben gewend geraakt aan het feit dat mensen over mijn positie praten. Ik maak me er geen zorgen meer over. Het is ook niet de eerste keer, want vorig jaar werd er ook over de coach gesproken. De voorzitter heeft mij gesteund en dingen duidelijk gemaakt."

Vlak voor de verloren topper tegen Atlético Madrid van twee weken geleden zei voorzitter Laporta dat Koeman hoe dan ook niet ontslagen zou worden bij FC Barcelona. De preses zei er niet bij hoelang de Nederlander het vertrouwen van de clubleiding nog geniet. 'Barça' verloor de eerste twee groepsduels in de Champions League en staat op een teleurstellende negende plaats in La Liga.

"Natuurlijk moet elke coach wedstrijden blijven winnen om door te kunnen", aldus Koeman. "Maar ik wil nu vooral energie steken in het verbeteren van ons spel en mij focussen op zaken waar ik wel invloed op heb. Dat is veel belangrijker dan mijn gevoel. Ik probeer het beste voor de club te doen."

Ronald Koeman leidde zaterdag de training bij FC Barcelona. Ronald Koeman leidde zaterdag de training bij FC Barcelona. Foto: EPA

'Kunnen strijden om kampioenschap'

Opsteker voor Koeman in de aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag tegen Valencia is dat Sergio Agüero hersteld is van een slepende kuitblessure. Door de kwetsuur wacht de Argentijnse aanvaller nog altijd op zijn debuut voor FC Barcelona. Ook Ousmane Dembélé is op de weg terug.

"Beetje bij beetje krijgen we de ploeg die we willen hebben", ziet ook Koeman. "We hebben pech gehad met blessures, want we misten bijna alle aanvallers. Maar als iedereen is hersteld, kunnen we strijden om het kampioenschap."

Koeman keert zondag tegen Valencia (aftrap 21.00 uur) terug op de bank bij FC Barcelona nadat hij twee competitieduels vanaf de tribune had moeten toekijken. De Nederlander werd door de Spaanse bond geschorst vanwege aanmerkingen op de arbitrage.

Voor Koeman wacht een belangrijke week. Na het duel met Valencia volgt komende woensdag in de Champions League een confrontatie met Dynamo Kiev, waarna volgende week zaterdag de 'Clásico' tegen Real Madrid op het programma staat.

