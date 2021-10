Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer heeft Marcus Rashford opgeroepen meer prioriteit aan het voetbal te geven. De jonge aanvaller kwam tijdens de coronacrisis nog positief in het nieuws door zijn liefdadigheidswerk.

Rashford krijgt zaterdag in de wedstrijd tegen Leicester City mogelijk zijn eerste speelminuten na een schouderoperatie. De 23-jarige Engelsman kwam niet meer in actie sinds de verloren EK-finale tegen Italië, waarin hij miste in de strafschoppenserie.

Eerder dit jaar werd Rashford geridderd tot lid in de Orde van het Britse Rijk, vanwege zijn hulp aan kwetsbare kinderen tijdens de coronapandemie. Hij deelde voedselpakketten uit aan arme kinderen.

"Op zijn jonge leeftijd heeft hij geweldige dingen gedaan", zei Solskjaer. "Maar als voetballer komt hij nu op een leeftijd waarop hij zijn beste prestaties kan neerzetten en hij wat meer ervaring heeft."

"Hij heeft naast het veld prachtig werk gedaan, maar nu is het wellicht beter om het voetbal prioriteit te geven. Er komen grote uitdagingen aan bij Manchester United en de Engelse ploeg."

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer. Foto: EPA

Rashford krijgt ondanks hoge verwachtingen tijd om op niveau te komen

Na zeven duels staat United op de vierde plek in de Premier League, al zijn de onderlinge verschillen bovenin nog klein. In de Champions League begon de ploeg van Solskjaer met een nederlaag tegen Young Boys en een late thuiszege op Villarreal. Er wacht nu een dubbele confrontatie met Atalanta.

De Noorse manager hoopt dat Rashford een rol van betekenis gaat spelen. Vorig seizoen was hij goed voor 21 goals en vijftien assists.

"Ik weet zeker dat we de komende jaren het beste gaan zien van wat Marcus te bieden heeft", zei Solskjaer. "Hij weet dat de verwachtingen hooggespannen zijn, maar we zullen hem de tijd geven om weer terug op niveau te komen."

Leicester City-Manchester United begint zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League