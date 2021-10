Spelers van Angers waren vrijdagavond woedend op de arbitrage na de 2-1-nederlaag tegen Paris Saint-Germain. De topclub won dankzij een late strafschop, die volgens Angers onterecht werd toegekend.

De VAR constateerde een handsbal van Angers-speler Perrick Capelle na een kopbal van Mauro Icardi, maar zag over het hoofd dat Icardi vlak daarvoor tegenstander Romain Thomas had gevloerd.

"Het is ongelooflijk wat hier is gebeurd", verzuchtte Thomas na afloop tegen de Franse televisie. "Het is natuurlijk geen schande om met 2-1 van PSG te verliezen, maar op deze manier is het heel onrechtvaardig."

De 33-jarige verdediger vindt dat de VAR beter gebruikt zou moeten worden. "Ik word echt moe van die hele VAR. Er zijn miljoenen in geïnvesteerd en de scheidsrechters weten niet eens hoe ze het moeten gebruiken."

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de overtreding van Icardi en de handsbal waar vervolgens een penalty voor gegeven werd.

'De scheidsrechter liegt gewoon'

Thomas maakte bij de scheidsrechter melding van de overtreding van Icardi. "Voordat hij naar het VAR-scherm ging, heb ik hem gezegd dat hij moest kijken naar de overtreding vóór de handsbal. Icardi trekt aan mijn arm, ik val en hij profiteert daarvan. De scheidsrechter zei dat het gecheckt was door de VAR-mensen, maar hij liegt gewoon."

"Het is zo frustrerend", vervolgde de verdediger. "Voetbal is mijn passie, ik doe er alles voor om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een wedstrijd. Het slaat nergens op dat de arbitrage dat niet doet."

De strafschop in de 87e minuut werd benut door Kylian Mbappé, waardoor PSG het duel met 2-1 won.