Paris Saint-Germain heeft vrijdag zonder Lionel Messi en Neymar met wat geluk gewonnen van Angers. Kylian Mbappé maakte vlak voor tijd de winnende treffer uit een makkelijk gegeven strafschop: 2-1. In België leidde Ruud Vormer Club Brugge naar de winst op KV Kortrijk: 2-0.

De nog ongeslagen koploper PSG kon tegen subtopper Angers niet beschikken over de Argentijnen Messi, Ángel Di María en Leandro Paredes en de Brazilianen Neymar en Marquinhos. De Zuid-Amerikaanse internationals speelden in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) nog een WK-kwalificatiewedstrijd met hun land.

"Het is nogal frustrerend dat we niet over al onze spelers kunnen beschikken bij deze wedstrijd", zei PSG-trainer Mauricio Pochettino in de aanloop naar het duel.

Georginio Wijnaldum was ondanks alle afwezigen weer wisselspeler bij de topclub uit Parijs. De Oranje-international zag vanaf de bank dat Angers in de 36e minuut op voorsprong kwam via een treffer van Angelo Fulgini. Vlak voor rust werd een fraaie goal van PSG-speler Ander Herrera afgekeurd vanwege buitenspel.

Wijnaldum kwam in de 63e minuut in het veld en zes minuten later was het wel 1-1. Danilo kopte raak op een assist van Kylian Mbappé.

In de 87e minuut maakte de Franse vedette zelf de winnende treffer vanaf 11 meter. De strafschop was discutabel, want Mauro Icardi kopte de bal van wel heel dichtbij op de arm van Angers-middenvelder Pierrick Capelle. Na tussenkomst van de VAR wees arbiter Bastien Dechepy toch naar de stip.

Vormer belangrijk bij eerste basisplaats in een maand

In de Belgische Jupiler Pro League maakte Vormer beide treffers bij Club Brugge-KV Kortrijk: 2-0. De 33-jarige Nederlander was de laatste weken niet meer verzekerd van een basisplaats. Hij dacht er vorige maand zelfs over om zijn aanvoerdersband in te leveren toen hij op de bank moest beginnen in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain.

Tegen middenmoter KV Kortrijk stond de middenvelder voor het eerst sinds 10 september weer aan de aftrap en bewees hij direct zijn waarde voor Club. Vormer opende in de 32e minuut de score met een mooie vrije trap en vlak voor rust tekende hij op aangeven van de kersverse Oranje-international Noa Lang ook voor de 2-0.

Het was al de negende treffer van Vormer uit een directe vrije trap in België. Hij speelt sinds 2014 voor Club.

De regerend kampioen, waar Bas Dost twintig minuten voor tijd nog inviel, is met 22 punten uit elf duels in ieder geval één dag koploper. KAS Eupen en Royal Antwerp FC volgen op twee punten en komen dit weekend nog in actie.

Ruud Vormer (25) en Noa Lang feliciteren elkaar met de 2-0 van Club Brugge. Ruud Vormer (25) en Noa Lang feliciteren elkaar met de 2-0 van Club Brugge. Foto: Pro Shots

