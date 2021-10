Excelsior heeft vrijdag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De Kralingers wonnen in eigen huis overtuigend met 3-0 van VVV-Venlo en zagen concurrent De Graafschap gelijkspelen tegen FC Eindhoven: 0-0. FC Volendam haalde met 1-5 uit in derby met Telstar, die in het teken stond van meer homoacceptatie in de voetballerij.

Excelsior domineerde in eigen huis de wedstrijd tegen het vorig seizoen gedegradeerde VVV-Venlo en kwam op slag van rust op voorsprong via Reuven Niemeijer. De middenvelder maakte er na rust ook 2-0 van, waarna Thijs Dallinga de eindstand op 3-0 bepaalde.

Met de zevende overwinning van het seizoen blijft Excelsior de sterke vorm van de afgelopen weken doortrekken. De club uit Rotterdam, die in 2019 voor het laatst in de Eredivisie uitkwam, won drie van de afgelopen vijf duels en voert al ruim een maand de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie aan.

Concurrent De Graafschap leed tegen FC Eindhoven voor de vijfde keer dit seizoen puntenverlies. De ploeg van coach Reinier Robbemond kwam in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Eindhoven en staat nu twee punten achter koploper Excelsior. Ook nummer zes ADO Den Haag bleef uit tegen Helmond Sport steken op 0-0.

FC Volendam speelde in speciale shirts en kon liefst vijf keer juichen tegen Telstar.

Volendam haalt uit in derby met Telstar

FC Volendam nam de tweede plaats van De Graafschap over door de Vissersderby met Telstar met grote cijfers te winnen: 1-5. Telstar kwam na twaalf minuten nog op voorsprong, maar bij rust stond het mede door twee doelpunten van Robert Mühren 1-4 voor FC Volendam. Beide teams speelden in een regenboogshirt om aandacht te vragen voor meer homoacceptatie in de voetballerij.

NAC Breda lijkt de weg omhoog te hebben gevonden na de tweede overwinning op rij. De Brabanders zegevierden thuis met 1-0 tegen Jong AZ en bezet de veertiende plaats. NAC stond twee weken geleden nog op de gedeelde voorlaatste plaats.

Bij Almere City is het crisis na de 1-0-nederlaag bij FC Den Bosch. De ploeg van de geplaagde trainer Gertjan Verbeek staat na de zesde wedstrijd op rij zonder overwinning op de negentiende plaats. Vorig seizoen eindigden de Flevolanders nog als vierde.

Verder won Jong Ajax met 3-1 van Jong FC Utrecht, redde Jong PSV mede dankzij een kolderieke blunder van Roda JC-doelman Rody de Boer een punt in Kerkrade, pakte FC Emmen de volle buit tegen TOP Oss (1-2) door een doelpunt van Jeroen Veldmate in de laatste minuut van de blessuretijd en versloeg MVV in eigen huis FC Dordrecht met 2-1.

