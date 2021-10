VV Alkmaar heeft vrijdag voor een verrassing gezorgd in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. De nummer voorlaatst rekende door een sterke eerste helft af met koploper PEC Zwolle: 3-1.

VV Alkmaar stond halverwege het duel op Sportcomplex Robonsbosweg al op een 3-0-voorsprong. Camie Mol opende in de 21e minuut de score, waarna Emmeke Henschen en Sanne Koopman in de laatste tien minuten voor rust ook trefzeker waren.

PEC Zwolle kwam in de openingsfase van de tweede helft nog wel terug tot 3-1 via een treffer van de zeventienjarige Danique Noordman, maar dat bleek niet de aanzet tot een comeback voor de ploeg van trainer Joran Pot.

VV Alkmaar had in zijn eerste vijf wedstrijden pas twee keer gescoord en maar één keer gewonnen (1-0 tegen ADO Den Haag). PEC was juist de verrassende nummer één door vier zeges, één gelijkspel en één nederlaag (dertien punten).

PSV kan zondag de koppositie overnemen met een zege op bezoek bij Feyenoord. Het verschil tussen de twee ploegen is drie punten.

In de andere wedstrijd van vrijdagavond pakte hekkensluiter Excelsior zijn tweede punt van het seizoen door een 1-1-gelijkspel in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie Vrouwen