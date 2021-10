Trainer Julian Nagelsmann is van plan om Lucas Hernández gewoon op te stellen in de komende twee wedstrijden van Bayern München. De 25-jarige verdediger hangt een gevangenisstraf boven het hoofd wegens het niet naleven van een contactverbod.

"Lucas gedraagt zich volgens mij net als anders", zei Nagelsmann vrijdag op een persconferentie. "Hij heeft goed getraind en maakt gewoon deel uit van mijn plannen voor de volgende twee wedstrijden. Als hij fit is, speelt hij."

Bayern gaat zondag in de Bundesliga op bezoek bij Bayer Leverkusen. Woensdag staat in Lissabon het Champions League-duel met Benfica op het programma.

Tussendoor, op dinsdag, moet Hernández voor de rechtbank in Madrid verschijnen, omdat hij zich niet aan een uitspraak uit 2017 heeft gehouden. De Fransman werd toen veroordeeld tot een taakstraf van 31 dagen en een contactverbod van een half jaar na huiselijk geweld tegen zijn vriendin.

Zijn partner, die nu zijn echtgenote is, kreeg dezelfde straf opgelegd, omdat er sprake was van wederzijds geweld en vernieling van eigendommen.

De twee negeerden het contactverbod door vier maanden later op huwelijksreis te gaan en daar veel foto's van te delen op sociale media. Hernández kreeg een celstraf van zes maanden opgelegd. Zijn partner ging vrijuit, omdat het vonnis bij haar nog niet officieel was afgeleverd.

Hernández ging in beroep tegen straf

Hernández ging in beroep tegen zijn gevangenisstraf, maar dat werd afgewezen. De 29-voudig Frans international kreeg deze week te horen dat hij dinsdag voor de rechtbank in Madrid moet verschijnen om zijn straf aan te horen.

In Spanje worden gevangenisstraffen van minder dan twee jaar over het algemeen niet ten uitvoer gebracht, tenzij het een recidive betreft. In dat geval is opsluiting vereist, zelfs als de straf heel kort is.

Voor Hernández kan het nadelig uitpakken dat hij zijn werkstraf van een maand nooit heeft uitgevoerd.

