Manager Josep Guardiola zegt verrast te zijn door de uitspraken van Raheem Sterling over diens toekomst bij Manchester City. De Engelse international zei donderdag op een bijeenkomst dat hij bereid is te vertrekken uit Manchester als hij niet meer speeltijd krijgt bij de regerend landskampioen van Engeland.

"Ik wist niet van het interview en de club ook niet", zei Guardiola vrijdag op zijn persconferentie. "Raheem speelt bij ons en hopelijk wordt hij weer een belangrijke speler voor ons. Riyad Mahrez speelt weinig en klaagt niet. João Cancelo klaagt ook niet."

De 26-jarige Sterling deed zijn uitspraken donderdag bij een bijeenkomst van de Financial Times. "Als er een optie komt om naar een club te vertrekken waar ik meer speeltijd krijg, zou ik daar open voor staan", aldus de aanvaller, wiens contract bij Manchester City in 2023 afloopt.

Sterling was sinds zijn komst in 2015 lang een vaste waarde bij de zevenvoudig landskampioen, maar deze jaargang is hij op de bank beland. Hij speelde slechts 461 minuten in tien officiële duels. De voor 117,5 miljoen euro aangetrokken Jack Grealish krijgt voorlopig de voorkeur in de voorhoede.

Josep Guardiola geeft Raheem Sterling instructies tijdens de competitiewedstrijd tegen Chelsea. Josep Guardiola geeft Raheem Sterling instructies tijdens de competitiewedstrijd tegen Chelsea. Foto: Getty Images

Guardiola suggereert dat Sterling mag vertrekken

"Ik kan spelers geen garanties bieden over het aantal speelminuten", zei Guardiola. "Ze moeten op het veld hun voeten laten spreken. Dat geldt niet alleen voor Raheem, maar voor iedere speler. Ze weten dat ze minuten gaan maken. Ik stel niet alleen elf spelers op. Iedereen is erbij betrokken."

Toch suggereert Guardiola dat Sterling mag vertrekken als hij niet gelukkig is in Manchester. "Ik verlang van Raheem en iedereen dat ze hier gelukkig zijn en blij zijn om voor deze club te spelen. Als dat niet het geval is, zijn ze vrij om de beste beslissing voor de speler en zijn familie te nemen."

Manchester City vervolgt komende zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Burnley. Het duel in het Etihad Stadium begint om 16.00 uur. Met veertien punten uit zeven duels bezet de ploeg van Guardiola de derde plaats in de Premier League.

