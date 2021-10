Sparta Praag krijg geen straf van de UEFA voor mogelijk racistische spreekkoren tegen Glen Kamara in de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC. De middenvelder van de Schotse club werd uitgefloten en uitgejouwd door schoolkinderen die op de tribune zaten.

Volgens de UEFA is er te weinig bewijs om een tuchtzaak tegen Sparta Praag te openen. De Europese voetbalbond had tien dagen geleden een onderzoek gestart naar het incident nadat er ophef was ontstaan over de spreekkoren in het stadion.

Het stadion van Sparta Praag zou eigenlijk gesloten zijn voor de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC, omdat AS Monaco-speler Aurélien Tchouaméni vorig seizoen het slachtoffer van racistische leuzen was. De UEFA ging echter akkoord met het plan om het stadion te vullen met zo'n tienduizend schoolkinderen. Er zaten ook volwassenen als begeleiders op de tribune.

Kamara werd vorig seizoen tijdens een Europa League-wedstrijd in Glasgow nog racistisch bejegend door verdediger Ondrej Kúdela van Slavia Praag, de stadgenoot en aartsrivaal van Sparta Praag. De UEFA schorste de Tsjech voor tien duels. Kamara werd ook voor drie duels geschorst omdat hij Kúdela na de wedstrijd in maart te lijf ging in de spelerstunnel.

Sparta Praag nam eerder op felle toon afstand van de beschuldigingen van racisme door jonge jongens. "Het is ongelooflijk dat we na de wedstrijd moeten zien hoe onschuldige kinderen worden aangevallen en worden geconfronteerd met ongegronde beschuldigingen van racisme. Het beledigen van kinderen op internet en in de media is onaanvaardbaar, wanhopig en belachelijk."