Cody Gakpo is op tijd hersteld van een hoofdblessure voor de hervatting van PSV tegen PEC Zwolle. De linksbuiten viel vorige week vrijdag met een vermoedelijke hersenschudding uit bij het Nederlands elftal.

De 22-jarige Gakpo kwam in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland in de 76e minuut ten val en werd vervangen door Wout Weghorst. De aanvaller van PSV werd uit voorzorg aan de kant gehouden voor de interland van afgelopen maandag tegen Gibraltar. Volgens de KNVB had hij klachten "die passen bij een hersenschudding".

Over de uitvalbeurt van Gakpo was veel te doen. De Engelse scheidsrechter Andy Madley stond niet toe dat een arts de Oranje-aanvaller meteen kon onderzoeken, terwijl bij een mogelijke hoofdblessure het spel onmiddellijk wordt stilgelegd. De KNVB heeft de FIFA daarom om opheldering gevraagd.

Gakpo trainde donderdag al met de groep mee bij PSV en maakt ook deel uit van de wedstrijdselectie voor de thuiswedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle. Het is niet duidelijk of de aanvaller ook aan de aftrap verschijnt.

Gakpo is tot dusver de smaakmaker bij PSV. De linksbuiten was dit seizoen al vijf keer trefzeker en bereidde ook al zes treffers voor bij de Eindhovenaren, wat hem ook een basisplaats opleverde bij het Nederlands elftal.

Cody Gakpo kampte volgens de KNVB met klachten die passen bij een hersenschudding. Cody Gakpo kampte volgens de KNVB met klachten die passen bij een hersenschudding. Foto: Pro Shots

Ook Pröpper en Madueke keren terug

PSV ziet ook Davy Pröpper en Noni Madueke terugkeren van een blessure. Madueke liep eind vorige maand een spierblessure op, maar is volgens PSV-trainer Roger Schmidt fit genoeg om te beginnen tegen PEC Zwolle. Pröpper stond ook weer op het trainingsveld na een kwetsuur.

Daar staat de blessure van Ritsu Doan tegenover. De middenvelder annex aanvaller raakte tijdens de interlandperiode met Japan geblesseerd en staat enkele weken buitenspel. Ook Maxi Romero en Ryan Thomas ontbreken vanwege een lichte knieblessure.

Hoewel PEC Zwolle de hekkensluiter in de Eredivisie is, denkt Schmidt dat het zaterdag geen makkelijke wedstrijd voor zijn ploeg zal worden (aftrap 21.00 uur). "Ik verwacht van mijn spelers dat we de wedstrijd controleren en uiteindelijk winnen", zei hij vrijdagmiddag op zijn persconferentie.

"Hoewel PEC maar één punt heeft verdiend, spelen ze erg goed. Ze hebben een goede spirit en zijn sterk aan de bal. We moeten dus op topniveau presteren."

