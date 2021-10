Steve Bruce mag voorlopig aanblijven als manager van Newcastle United. De zestigjarige Engelsman staat onder druk door de dramatische seizoensstart van 'The Magpies', maar wordt vooralsnog niet ontslagen door de nieuwe eigenaren en coacht zondag tegen Tottenham Hotspur de duizendste wedstrijd uit zijn carrière.

"We hebben een extreem drukke week achter de rug en moeten iedereen nog leren kennen", zegt mede-eigenaar Amanda Staveley volgens de BBC. "Op dit moment prediken we geduld. We geven Steve en de spelersgroep de tijd en ruimte om zich voor te bereiden op de heel belangrijke wedstrijd van zondag."

Een week geleden werd bekend dat eigenaar Mike Ashley na veertien jaar al zijn aandelen van Newcastle United voor een bedrag van 300 miljoen pond (350 miljoen euro) heeft verkocht aan een consortium uit Saoedi-Arabië.

De toekomst van de Premier League-club ziet er door de steenrijke geldschieters opeens een stuk rooskleuriger uit, maar op het moment gaat het in sportief opzicht slecht met Newcastle. De ploeg van Bruce won dit seizoen nog geen wedstrijd en staat met drie punten op de voorlaatste plek van de ranglijst.

Volgens Engelse media wil een groot deel van de fans dat Bruce vertrekt, maar de geplaagde coach mag van de nieuwe eigenaren nog even blijven zitten. "Als we in de toekomst veranderingen doorvoeren, zal Steve het als eerste weten. Voor nu wensen we hem veel succes in zijn duizendste wedstrijd als manager", aldus Staveley.

De wedstrijd tussen Newcastle United en Tottenham Hotspur begint zondag om 17.30 uur op St. James Park. De 'Spurs' staan momenteel op de achtste plek in de Premier League met twaalf punten uit zeven wedstrijden.

