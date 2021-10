Na twee maanden is de kans groot dat Reiss Nelson zaterdag tegen RKC Waalwijk zijn debuut gaat maken voor Feyenoord. Arne Slot is zeer te spreken over de Arsenal-huurling, die op de training een goede indruk op de coach heeft achtergelaten.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

"Reiss wordt wordt steeds fitter. De kans is reëel dat hij zijn debuut kan maken", zei Slot vrijdag op een persconferentie. "Hij heeft in de afgelopen twee weken voor het eerst aan echte trainingen meegedaan, trainingen met intensiteit. Hij heeft ook langer dan 45 minuten meegespeeld in een oefenwedstrijd, dus het gaat de goede kant op."

De 21-jarige Nelson raakte deze zomer al snel geblesseerd toen hij arriveerde in De Kuip. De aanvaller, die twee seizoenen geleden op huurbasis bij 1899 Hoffenheim speelde, had lang nodig om te herstellen en zat vlak voor de interlandperiode tegen Vitesse (2-1-verlies) voor het eerst op de bank.

"De laatste week zie ik steeds meer redenen waarom hij bij Arsenal onder contract staat en destijds bij Hoffenheim zo'n goede indruk maakte", vervolgde Slot. "Hij is snel, kan goed van richting veranderen en is rap bij de goal. Ik denk dat hij een goede speler is, al traint hij nu net iets langer dan een week mee en zouden we hem ook wat de tijd moeten geven. De afgelopen vier à vijf maanden heeft hij weinig gespeeld."

Arne Slot gunt Cyriel Dessers een basisplaats tegen RKC. Arne Slot gunt Cyriel Dessers een basisplaats tegen RKC. Foto: ANP

Dessers vervangt afwezige Sinisterra

Feyenoord moet het tegen RKC zonder Luis Sinisterra stellen. De Colombiaan komt pas in de loop van zaterdag terug van zijn interlandverplichtingen en is daardoor niet inzetbaar.

Slot verklapte dat Sinisterra wordt vervangen door Cyriel Dessers. Bryan Linssen schuift daardoor op naar de linkerflank. "Dit is natuurlijk geen normale gang van zaken", zei Slot over het laat terugkomen van zijn Zuid-Amerikaanse speler.

"We zijn natuurlijk niet de enige club die hier last van heeft, maar het raakt ons wel hard omdat Luis veel impact heeft op ons spel. We moeten het op een andere manier oplossen en ik heb net al verteld hoe we dat gaan doen. Het is mooi dat hij bij een groot land als Colombia zit, maar ik val in herhaling als ik zeg dat het jammer is dat we hem daardoor moeten missen."

Feyenoord-RKC Waalwijk begint zaterdag om 16.30 uur. De wedstrijd in De Kuip staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie