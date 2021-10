Initiatiefnemers van de nieuw op te richten Super League hebben een nieuwe opzet geschreven, die in handen is van het Duitse persbureau DPA. De clubs stellen nu een competitie voor die openstaat voor alle clubs.

In het vorige voorstel, dat in het voorjaar naar buiten kwam en een storm van kritiek veroorzaakte, was alleen plaats voor de grootste Europese topclubs. Zij zouden elk jaar mee mogen doen, zonder degradatie- en promotieregeling.

Volgens het nieuwe concept moet de competitie uit twintig clubs gaan bestaan. Een divisie lager zouden dan nog eens twintig ploegen komen te spelen. Volgens de nieuwe opzet blijven clubs wel actief in hun nationale competities.

Het vorige idee leverde zo veel weerstand op - met name bij de fans - dat negen van de twaalf oprichters zich onder druk terugtrokken. Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, AC Milan en Internazionale trokken hun handen van het project af.

Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus zijn nog officieel voorstander van een Super League. De drie clubs zijn niet te spreken over het huidige format van de Champions League, omdat er in hun ogen te weinig topwedstrijden gespeeld worden.

De UEFA, de organisator van de Champions League, houdt vol dat een Super League in strijd is met de eigen reglementen. Het Europese Hof van Justitie moet toetsen of de voetbalbond zijn machtspositie misbruikt. Dat gebeurt naar verwachting volgend jaar zomer.