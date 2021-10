Jürgen Klopp vindt het maar niets dat Newcastle United in handen van schatrijke en omstreden Saoedi's is gevallen. De manager van Liverpool verbaast zich over de geringe weerstand tegen de dubieuze overname.

"Na het nieuws wachtte ik op een verklaring van bijvoorbeeld Richard Masters (de baas van de Premier League, red.), want het mag duidelijk zijn dat er zorgen over mensenrechten zijn. Maar er gebeurde niets", zei Klopp, die als eerste topmanager reageert op de overname, vrijdag bij een persmoment.

Ruim een week geleden werd bekend dat Newcastle voor 350 miljoen euro in handen komt van een dubieus consortium uit Saoedi-Arabië en met afstand de rijkste club ter wereld wordt. De overname is omstreden vanwege de betrokkenheid van kroonprins Mohammed Bin Salman.

Bin Salman gaf volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in 2018 opdracht tot de moord op journalist Jamal Khashoggi in Istanboel. Ook Amnesty International keerde zich fel tegen de overname, vanwege de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië.

121 Schatrijke Saoedi's kopen Newcastle: komt er nu een sterrenteam?

'Na de Super League krijgen we nu een superteam'

Naast zijn zorgen over mensenrechten vindt Klopp ook dat de overname van Newcastle een verkeerd signaal is nadat recent nog korte metten werd gemaakt met het plan van twaalf Europese topclubs, waaronder Liverpool, om een Super League te beginnen.

"Een paar maanden geleden was er terechte ophef over clubs die aan een Super League wilden bouwen. Maar nu is er een club die aan een superteam en een gegarandeerd Champions League-ticket werkt", aldus de 54-jarige Duitser, die overigens niet verwacht dat Newcastle direct de top zal bestormen.

"Newcastle-fans zullen het allemaal geweldig vinden, maar met geld koop je geen succes. Ze zullen fouten gaan maken, al zullen ze uiteindelijk vast komen waar ze willen zijn."

Liverpool hervat de Premier League na de interlandperiode met een uitwedstrijd tegen Watford. Het duel op Vicarage Road begint zaterdag om 13.30 uur.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Super League