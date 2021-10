Brazilië en Argentinië kunnen deelname aan het WK van volgend jaar in Qatar al bijna niet meer mislopen. Beide landen wonnen in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) opnieuw in de kwalificatie en zijn na elf duels nog ongeslagen.

Brazilië was in Manaus met 4-1 te sterk voor Uruguay. Neymar opende in de tiende minuut de score, gevolgd door twee treffers van Raphinha en één van Gabriel Barbosa.

Luis Suárez deed in de 77e minuut bij een 3-0-stand wat terug voor Uruguay, dat de vijfde plek inneemt in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie. Ajacied Antony, een van de Zuid-Amerikaanse spelers die dit weekend vanwege de interlandverplichtingen niet beschikbaar lijken te zijn in de Eredivisie, viel in de 61e minuut in bij Brazilië.

De Argentijnen boekten onder aanvoering van Lionel Messi een kleine zege op Peru: 1-0. Spits Lautaro Martínez maakte vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd in Buenos Aires.

In de tweede helft miste Yoshimar Yotún een strafschop namens Peru. Ajacieden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico kregen geen speeltijd bij Argentinië.

Brazilië en Argentinië staan er met respectievelijk 31 en 25 punten uitstekend voor in de WK-kwalificatie. De top vier gaat rechtstreeks naar het WK en de nummer vijf speelt play-offs.

Stand Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie 1. Brazilië 11-31 (26-4)

2. Argentinië 11-25 (19-6)

3. Ecuador 12-17 (20-13)

4. Colombia 12-16 (16-16)

5. Uruguay 12-16 (14-17)

6. Chili 12-13 (14-14)

7. Bolivia 12-12 (17-25)

8. Paraguay 12-12 (9-17)

9. Peru 12-11 (10-19)

10. Venezuela 12-7 (8-22)

Overige uitslagen:

Colombia-Ecuador 0-0

Bolivia-Paraguay 4-0

Chili-Venezuela 3-0