Vivianne Miedema heeft donderdag van zich doen spreken bij de vrouwen van Arsenal in de Champions League. De spits scoorde en gaf een assist in het met 4-0 gewonnen duel met Hoffenheim. Lieke Martens leverde met een assist een belangrijke bijdrage aan een zwaarbevochten zege van FC Barcelona, terwijl ook Van de Donk scoorde.

Arsenal kende een moeizame avond tegen Hoffenheim, maar de formatie van Miedema was een stuk effectiever in Meadow Park. Na ruim twintig minuten benutte Kim Little een strafschop voor de thuisploeg.

Vervolgens greep Miedema de hoofdrol in Londen. Ze gaf op slag van rust met een kopbal een assist op Tobin Heath, waarna ze in de 52e minuut van dichtbij een rebound benutte. Het was voor de spits alweer haar tiende doelpunt van het seizoen. In de slotfase maakte Leah Williamson er nog 4-0 van.

In dezelfde poule wonnen de sterren van FC Barcelona met 'slechts' 0-2 van het Deense HB Køg. De titelverdediger had voor rust nog veel moeite met de Deense landskampioen, maar na de onderbreking kwam daar mede door toedoen van Martens verandering in.

De linksbuiten gaf na ruim een uur spelen een bekeken voorzet op Fridolina Rolfö, die bij de tweede paal keurig binnentikte. In de blessuretijd benutte Jennifer Hermoso nog een strafschop voor de 2-0. Martens maakte de negentig minuten vol.

FC Barcelona is nog altijd foutloos in de Champions League. De ploeg van Martens opende het belangrijkste clubtoernooi van Europa ruim een week geleden met een klinkende 4-1-zege op het Arsenal van Miedema. Arsenal staat vooralsnog tweede.

Onder anderen Martens en Miedema melden zich na het weekend bij de Oranjevrouwen. Nederland speelt volgende week vrijdag een uitwedstrijd tegen Cyprus in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Vier dagen later volgt een uitduel met Belarus.

Stand in groep C: 1. FC Barcelona 2-6 (6-1)

2. Arsenal 2-3 (4-4)

3. Hoffenheim 2-3 (5-3)

4. HB Køge 2-0 (0-7)

Lineth Beerensteyn maakte de negentig minuten vol bij Bayern München. Lineth Beerensteyn maakte de negentig minuten vol bij Bayern München. Foto: Getty Images

Ook succes voor Beerensteyn en Van de Donk

Ook Oranje-internationals Lineth Beerensteyn en Daniëlle van de Donk hadden succes in de Champions League. Met haar club Bayern München was Beerensteyn met 4-0 te sterk voor het Zweedse BK Häcken, terwijl Van de Donk met Olympique Lyon uithaalde tegen Benfica: 5-0.

Bayern kwam furieus uit de startblokken tegen BK Häcken en leidde na elf minuten spelen al met 2-0 door twee doelpunten van Lea Schüller. Linda Dallmann en Jovana Damnjanovic zorgden na rust voor de 4-0-eindstand.

Beerensteyn speelde de hele wedstrijd als rechtsbuiten. In de afgelopen interlands was ze bankzitter bij de Oranjevrouwen. Bondscoach Mark Parsons gaf aan de rechterkant de voorkeur aan Shanice van de Sanden en Van de Donk.

Van de Donk trok met Olympique Lyon de goede vorm in de Champions League door tegen Benfica en leidde bij rust al met 2-0. Kadeisha Buchanan opende de score, waarna Van de Donk voor een leeg doel binnentikte.

Na de pauze tilden Melvine Malard, Catarina Macario (penalty) en opnieuw Buchanan de marge naar vijf. Net als Miedema, Martens en Beerensteyn maakte ook Van de maakte de negentig minuten vol.