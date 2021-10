Lieke Martens heeft donderdag een belangrijke bijdrage geleverd aan een zwaarbevochten zege van de vrouwen van FC Barcelona in de Champions League. Mede door een assist van de Oranje-international won de titelverdediger met 0-2 bij het Deense HB Køge. Lineth Beerensteyn had met Bayern München ook succes in het miljoenenbal.

De sterren van FC Barcelona hadden in Denemarken veel moeite met het stugge HB Køge, dat pas in januari vorig jaar werd opgericht en afgelopen seizoen de Deense landstitel veroverde. Hoewel de Spaanse grootmacht in de eerste helft het spel dicteerde en verschillende kansen creëerde, was het bij rust nog 0-0.

Na de onderbreking kwam daar mede door toedoen van Martens verandering in. De linksbuiten gaf na ruim een uur spelen een bekeken voorzet op Fridolina Rolfö, die bij de tweede paal keurig binnentikte. In de blessuretijd benutte Jennifer Hermoso nog een strafschop voor de 2-0. Martens maakte de negentig minuten vol.

Door de overwinning in Denemarken is FC Barcelona nog altijd foutloos in de Champions League. De ploeg van Martens opende het belangrijkste clubtoernooi van Europa ruim een week geleden met een klinkende 4-1-zege op het Arsenal van Vivianne Miedema. Later op de dag neemt Arsenal het op tegen Hoffenheim.

Onder anderen Martens meldt zich na het weekend bij de Oranjevrouwen. Nederland speelt volgende week vrijdag een uitwedstrijd tegen Cyprus in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Vier dagen later volgt een uitduel met Belarus.

Stand in groep C: 1. FC Barcelona 2-6 (6-1)

2. Hoffenheim 1-3 (5-0)

3. Arsenal 1-0 (1-4)

4. HB Køge 2-0 (0-7)

Lineth Beerensteyn maakte de negentig minuten vol bij Bayern München. Foto: Getty Images

Beerensteyn wint met Bayern

Ook Oranje-international Beerensteyn had succes in de Champions League. Met haar club Bayern München was ze met 4-0 te sterk voor het Zweedse BK Häcken.

Bayern kwam furieus uit de startblokken in München en leidde na elf minuten spelen al met 2-0 door twee doelpunten van Lea Schüller. Linda Dallmann en Jovana Damnjanovic zorgden na rust voor de 4-0-eindstand.

Beerensteyn speelde de hele wedstrijd als rechtsbuiten. In de afgelopen interlands was ze bankzitter bij de Oranjevrouwen. Bondscoach Mark Parsons gaf aan de rechterkant de voorkeur aan Shanice van de Sanden en Daniëlle van de Donk.

Van de Donk komt later op de avond ook in actie in de poule van koploper Bayern. Ze neemt het met haar club Olympique Lyon op tegen Benfica. Lyon won de openingswedstrijd in de Champions League met 0-3 van BK Häcken.