De Hongaarse voetbalbond MLSZ heeft donderdag stadionverboden van twee jaar opgelegd aan meerdere Hongaarse supporters die betrokken waren bij vechtpartijen met de politie tijdens het WK-kwalificatieduel met Engeland op Wembley van afgelopen dinsdag. Het duel eindigde in 1-1.

"Meerdere raddraaiers die door veiligheidsmensen zijn geïdentificeerd, zijn voor twee jaar verbannen van sportwedstrijden volgens de bepalingen van de Hongaarse sportwet", vertelde de woordvoerder van de MLSZ tegen persbureau AFP. Hoeveel fans een stadionverbod hebben gekregen zei hij niet omdat het onderzoek nog gaande is.

Kort na het begin van de wedstrijd raakten zo'n duizend fans in het uitvak op Wembley slaags met de oproerpolitie. Die moest ingrijpen nadat agenten het vak in waren gekomen om een Hongaarse fan te arresteren die een steward op racistische wijze had uitgescholden.

De Hongaarse bond meldde dat de politie verder onderzoek zal doen naar supporters die zich hebben misdragen, maar niet ter plekke zijn herkend.

