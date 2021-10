Trainer Peter Bosz van Olympique Lyon heeft geen goed woord over voor het drukke speelschema tijdens de interlandperiode. De Nederlandse coach kan zaterdag tegen AS Monaco geen beroep doen op Lucas Paquetá, die donderdagavond (lokale tijd) nog met Brazilië tegen Uruguay moet spelen.

"Ik begrijp er helemaal niets van", zei een geïrriteerde Bosz donderdag tijdens een persconferentie. "Of het nou de FIFA of de UEFA is, maar drie wedstrijden in Zuid-Amerika waarvan de laatste donderdagavond, dat kan niet. Ik spreek nu niet eens namens Lyon, maar namens de spelers. Het is onmogelijk. De mensen die dit organiseren snappen niets van voetbal."

Paquetá speelde met Brazilië vrijdag al tegen Venezuela en zondag tegen Colombia. In de nacht van donderdag op vrijdag staat om 2.30 uur (Nederlandse tijd) de wedstrijd tegen Uruguay op het programma.

Normaal gesproken worden tijdens interlandperiodes in Zuid-Amerika vanwege de lange reistijden van de spelers twee wedstrijden per land afgewerkt. Omdat verschillende wedstrijden door de coronapandemie waren uitgesteld, kon die norm door wereldvoetbalbond FIFA en en de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL niet meer worden gehaald.

Bosz had maar weinig begrip voor de nieuwe indeling van de kalender. "Geld is blijkbaar het belangrijkst, niet het voetbal en ook niet de spelers", vervolgde hij. "We willen altijd de beste spelers op het veld zien, maar daardoor raken ze vaak geblesseerd en spelen ze lange tijd niet. Misschien is het een idee om een coach aan te stellen als voorzitter van de FIFA of de UEFA."

Bosz is met Lyon niet al te best begonnen aan de Ligue 1. De Gelderlander staat na negen speelrondes op de tiende plek en won slechts drie wedstrijden.

