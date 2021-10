De Spaanse voetbalbond heeft Real Madrid en Atlético Madrid komend weekend vrijgegeven. Beide clubs zouden zondag in La Liga moeten aantreden tegen respectievelijk Athletic Club en Granada, maar die duels zijn verplaatst.

Real Madrid en Atlético Madrid hadden zelf een verzoek ingediend om de wedstrijden te verplaatsen, omdat beide clubs aanstaande dinsdag al in de groepsfase van de Champions League moeten aantreden.

Real gaat in Oekraïne op bezoek bij Shakhtar Donetsk en Atlético ontvangt in eigen huis Liverpool. La Liga gaat op zoek naar nieuwe data voor de uitgestelde competitiewedstrijden. De twee ploegen uit Madrid hebben na acht duels zeventien punten en delen samen met Real Sociedad de leiding.

Vanwege de verlengde interlandperiode in Zuid-Amerika krijgen ook Real en Atlético hun internationals uit onder meer Argentinië en Brazilië nog later terug dan normaal. Donderdagavond zijn in Zuid-Amerika de laatste WK-kwalificatiewedstrijden van deze periode.

Dat heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld Ajax, dat zaterdag in de Eredivisie uit tegen sc Heerenveen speelt. Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez en Antony landen pas vrijdag of zaterdag weer in Amsterdam. Ajax speelt dinsdag in de Champions League thuis tegen Borussia Dortmund.

