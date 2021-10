De Verenigde Staten en Mexico hebben in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) een nieuwe stap gezet richting het WK van 2022 in Qatar. Beide landen boekten een belangrijke zege in de kwalificatiereeks.

De VS was in eigen land met 2-1 te sterk voor Costa Rica. De bezoekers kwamen dankzij Keysher Fuller nog wel op voorsprong in de eerste helft, maar door een fraaie goal van oud-Ajacied Sergiño Dest en een eigen doelpunt van Leonel Moreira won de VS alsnog.

Mexico behield de leiding in de Noord-Amerikaanse kwalificatiereeks dankzij een 0-2-overwinning op El Salvador. Voormalig PSV- en AZ-speler Héctor Moreno opende de score en diep in blessuretijd besliste Raúl Jiménez het duel.

El Salvador en Mexico eindigden het duel allebei met tien man. Mario Jacobo (El Salvador) kreeg vlak na rust een directe rode kaart en de Mexicaan Néstor Araújo werd halverwege de tweede helft met twee keer geel weggestuurd.

Ook voor Canada en Jamaica was er een overwinning. Canada was met 4-1 veel te sterk voor Panama en Jamaica versloeg Honduras met 0-2.

De nummers één, twee en drie van de Noord-Amerikaanse kwalificatiereeks plaatsen zich direct voor het WK in Qatar. De nummer vier speelt nog play-offs.

Stand WK-kwalificatiereeks 1. Mexico 6-14 (10-3)

2. Verenigde Staten 6-11 (9-4)

3. Canada 6-10 (10-4)

4. Panama 6-8 (6-6)

5. Costa Rica 6-6 (4-5)

6. Jamaica 6-5 (4-8)

7. El Salvador 6-5 (2-7)

8. Honduras 6-3 (2-10)

