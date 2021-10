Hoewel Quincy Promes voorlopig niet hoeft te rekenen op een uitnodiging voor het Nederlands elftal, heeft hij de hoop niet opgegeven om in de toekomst weer bij Oranje aan te sluiten. De aanvaller van Spartak Moskou zou dat zien als een mooie "extra bonus."

Bondscoach Louis van Gaal liet vorige week tijdens een persconferentie weten Promes niet op te roepen zolang de speler verwikkeld is in een strafzaak. De vijftigvoudig international wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij.

Promes gaat in een interview op de website van Spartak Moskou niet in op de reden van zijn afwezigheid, maar heeft geen moment overwogen om zelf te bedanken voor Oranje. "Als ik in een goede vorm ben en ik word weer opgeroepen, dan ga ik."

"Het is altijd moeilijk om weer in het Nederlands elftal te komen, want de coach heeft een grote selectie aan spelers", weet Promes. "Maar het zou wel een mooie extra bonus zijn. Meneer van Gaal weet wat ik kan, al ben ik op dit moment gefocust op Spartak Moskou."

De oud-speler van onder meer Ajax en FC Twente behoorde afgelopen zomer nog tot de EK-selectie. Daar scoorde hij niet, al wist hij in totaal wel zeven keer het net te vinden in het shirt van Oranje.

'Waarom scoorde Til niet bij Spartak?'

Vanuit Rusland, waar Promes bezig is aan een sterk seizoen, volgt hij ook de verrichtingen van zijn ploeggenoot Guus Til. De middenvelder wordt door de Russische club verhuurd aan Feyenoord, waar hij momenteel topscorer is van de Eredivisie.

"Ik ben blij voor hem, maar waarom kon hij niet zoveel scoren bij Spartak?", zo deelt Promes een kleine sneer uit aan de bij Spartak ongelukkige Til. "Of hij kon hier niet acclimatiseren, of hij kon zijn sterke punten niet correct gebruiken."

Zelf sluit de 29-jarige Promes uit dat hij in de toekomst ooit het shirt van Feyenoord zal dragen. "Nee, daar ben ik niet in geïnteresseerd", zegt de aanvaller, die in februari voor 8,5 miljoen euro vertrok uit Amsterdam. "In die zin hoor ik toch echt bij Ajax."