De vrouwen van VfL Wolfsburg hebben woensdag een ruime overwinning geboekt in de Champions League. Mede dankzij doelpunten van Dominique Janssen en Joëlle Smits won de Nederlands getinte ploeg met 5-0 van het Zwitserse Servette FC.

De 26-jarige Janssen schoot kort na rust raak uit een afgeslagen corner raak en zorgde zo voor de 4-0. De 21-jarige Smits, die halverwege het veld in was gekomen, bepaalde in de 68e minuut met een beheerst schot de eindstand. Janssen was op dat moment al gewisseld.

Naast Janssen en Smits speelde ook Jill Roord mee. De aanvallende middenvelder had een basisplaats en leverde vlak voor rust de assist bij de 3-0 van Tabea Wassmuth. Diezelfde Wassmuth had halverwege de eerste helft ook voor 2-0 gezorgd en het openingsdoelpunt werd na achttien minuten gemaakt door Svenja Huth.

Shanice van de Sanden bleef op de bank bij Wolfsburg, dat na twee duels aan de leiding gaat poule A. Later op de dag staat in diezelfde groep ook nog de wedstrijd tussen Juventus en Chelsea op het programma.