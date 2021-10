International David Brooks (24) van Wales heeft de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker. Dat meldt zijn club Bournemouth, dat uitkomt in het Championship.

"AFC Bournemouth kan bevestigen dat bij middenvelder David Brooks de ziekte van Hodgkin is vastgesteld", laat de clubleiding woensdag weten.

"Hij verliet vorige week de nationale ploeg van Wales en na medisch onderzoek is geconstateerd dat hij de ziekte van Hodgkin (graad II) heeft. Als gevolg hiervan zal David volgende week een behandeling ondergaan na een eerste positieve prognose."

Brooks richtte zich in een persoonlijke boodschap rechtstreeks tot de fans van Bournemouth. "Dit is een heel moeilijk bericht voor mij om te schrijven. Hoewel dit voor mij en mijn familie als een schok komt, is de prognose positief en heb ik er alle vertrouwen in dat ik volledig zal herstellen en zo snel mogelijk weer zal kunnen spelen."

Brooks speelde dit seizoen zeven competitiewedstrijden met Bournemouth, de koploper in het Championship. Hij kwam tot dusver in 21 interlands uit voor de nationale ploeg en was deze zomer ook actief op het EK.