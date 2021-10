Alfons Groenendijk heeft woensdag met Antalyaspor een nieuwe club gevonden. De Leidenaar wordt assistent van de nieuwe hoofdtrainer Nuri Sahin, die vorige week als speler-coach werd aangesteld bij de huidige nummer veertien van de Turkse competitie.

Ook de Nederlandse trainer Michael Lindeman is als assistent-coach begonnen bij Antalyaspor. Sahin, die ook nog actief is als speler bij de club, werd vorige week aangesteld als opvolger van de ontslagen coach Ersun Yanal.

In 2007/2008 was Sahin op huurbasis actief voor Feyenoord. De Turk, die ruim vijftig interlands speelde, kwam ook uit voor Borussia Dortmund, Real Madrid, Liverpool en Werder Bremen. Sahin werd kampioen met Dortmund en Real. Met Feyenoord won hij in 2008 de KNVB-beker.

De 57-jarige Groenendijk was in februari dit jaar in beeld om als interim-coach bij PEC Zwolle aan de slag te gaan. De ex-prof zag af van een tijdelijk dienstverband bij de Eredivisie-club omdat "het perspectief op de langere termijn ontbrak".

Groenendijk vertrok in september vorig jaar als assistent-trainer bij Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij was in Nederland hoofdtrainer van ADO Den Haag, Excelsior, Jong Ajax, FC Den Bosch en Willem II. Sinds zijn vertrek vorig jaar bij Al-Wahda in Abu Dhabi zat hij zonder club.