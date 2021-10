De Franse verdediger Lucas Hernández moet mogelijk een celstraf uitzitten. De speler van Bayern München is opgeroepen om op 19 oktober voor de rechtbank in Madrid te verschijnen omdat hij een contactverbod heeft overtreden, maakte de Spaanse justitie woensdag bekend.

De 25-jarige international werd in 2017 veroordeeld tot een taakstraf van 31 dagen en een contactverbod van een half jaar na huiselijk geweld tegen zijn vriendin. Zijn partner, die nu zijn echtgenote is, kreeg dezelfde straf opgelegd, omdat er sprake was van wederzijds geweld en vernieling van eigendommen.

Dat contactverbod lapten de twee echter aan hun laars door vier maanden later op huwelijksreis te gaan en daar veel foto's van te delen op sociale media. Bij terugkomst werden ze op het vliegveld van Madrid opgewacht door de politie.

Hernández kreeg wegens het negeren van het contactverbod een celstraf opgelegd van zes maanden. Zijn partner ging vrijuit, omdat het vonnis bij haar nog niet officieel was afgeleverd.

Lucas Hernández was basisspeler in de halve finale van de Nations League tegen België.

Frans international tekent beroep aan

Hernández ging in beroep tegen zijn gevangenisstraf, maar dat werd afgewezen. Na een periode van stilte kreeg de 29-voudig Frans international deze week te horen dat hij op 19 oktober voor de rechtbank in Madrid moet verschijnen om zijn straf aan te horen.

Vervolgens krijgt hij tien dagen de tijd om zich vrijwillig bij de gevangenis te melden. Hernández heeft daartegen opnieuw beroep aangetekend.

In Spanje worden gevangenisstraffen van minder dan twee jaar over het algemeen niet ten uitvoer gebracht, tenzij het een recidive betreft en in dat geval is opsluiting vereist, zelfs als de straf heel kort is. Wel kan het nadelig voor hem uitpakken dat hij zijn eerdere werkstraf van een maand nooit heeft uitgevoerd.

Hernández behoorde tot de Franse selectie die afgelopen week in Milaan in de Final Four van de Nations League actief was. Hij was basisspeler in de halve finale tegen België (3-2) en bleef in de gewonnen finale tegen Spanje (2-1) op de bank.