De Nederlandse clubs in het betaald voetbal vragen komend weekend aandacht voor lhbtiq+-acceptatie. Dat gebeurt een kleine week na de International Coming Out Day, afgelopen maandag.

"Uit onderzoek van het Mulier Instituut (2021) onder spelers blijkt dat de algemene acceptatie van homo- en biseksualiteit in het voetbal een onvoldoende scoort (4,6), wat vergelijkbaar is met de resultaten uit 2014. Het is het vijfde jaar op rij dat we ons gezamenlijk inzetten voor lhbtiq+-acceptatie en helaas is dit dus nog steeds nodig", aldus Aukje Geubbels namens de Eredivisie CV.

Vorige maand werd al aangekondigd dat bij de clubs in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Pure Energie Eredivisie Vrouwen en Eredivisie zaalvoetbal OneLove-aanvoerdersbanden worden gedragen.

Tevens wordt er in de stadions gebruikgemaakt van speciale cornervlaggen en zijn er speciale speldjes en tenues zichtbaar. De speldjes worden opgespeld door de arbiters en coaches.

Spelers bij Telstar-Volendam in regenboogshirt

In de Keuken Kampioen Divisie treden Telstar en FC Volendam aan in een speciaal ontworpen regenboogshirt. "Een prachtig en vooral uniek initiatief dat alle complimenten verdient", aldus Wesley Montijn, persvoorlichter van de Keuken Kampioen Divisie.

"Het is voor het eerst in de historie dat dit gebeurt en het is veelzeggend dat clubs zover gaan om aandacht te vragen voor dit thema. Als grootste sport van het land wil het voetbal zijn verantwoordelijkheid nemen om lhbtiq+-acceptatie te maximaliseren."

De actie, die sinds 2017 georganiseerd wordt rondom International Coming Out Day, is een initiatief van de Alliantie Gelijkspelen (John Blankenstein Foundation, NOC*NSF, KNVB en KNHB) in samenwerking met de Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, Pure Energie Eredivisie Vrouwen, Eredivisie zaalvoetbal mannen en vrouwen, VVCS, CBV en ESPN. Laatstgenoemde partij besteedt in de uitzendingen aandacht aan het thema door speciale microfoons, speldjes en andere uitingen te laten zien.