Israël overweegt zich samen met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein kandidaat te stellen voor de organisatie van het WK voetbal in 2030. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bracht dinsdag een bezoek aan Israël.

Infantino bezocht het nieuwe nationale trainingscomplex van de Israëliërs nabij Tel Aviv en sprak met premier Naftali Bennett over de mogelijkheid om het WK van 2030 te huisvesten.

Een gezamenlijke organisatie zou bijzonder zijn, want de overwegend joodse bevolking van Israël leeft al lange tijd op gespannen voet met de moslims in de omliggende landen. Vorig jaar ondertekenden de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein de zogeheten Abraham-akkoorden, bedoeld om de betrekkingen met Israël te normaliseren.

"Het was een genoegen u te ontmoeten en uw ideeën te horen over Israël als gastheer van het WK van 2030, samen met onze Arabische buren", schreef Bennett op Twitter aan Infantino. "Dat is een doel waar we allemaal naartoe kunnen werken."

Hoewel een gezamenlijk WK met Israël en enkele Arabische landen een mooie kans zou zijn voor normalisering van de gevoelige situatie in het Midden-Oosten, zitten er wel enkele haken en ogen aan het plan.

Het zou namelijk voor het eerst zijn dat landen van verschillende continentale bonden een WK organiseren. Israël is onderdeel van de Europese UEFA, terwijl de VAE en Bahrein tot de Aziatische AFC behoren. Bovendien is het WK van 2022 in Qatar al in de Arabische regio.

Vier groepen van landen bevestigden al interesse in WK-organisatie

Aan het WK van 2030 zullen 48 landen deelnemen. In 2026 zijn er op het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada voor het eerst zoveel deelnemers. Volgend jaar in Qatar doen er nog 32 landen mee.

Eerder ontving de FIFA al van vier partijen (meestal een combinatie van landen) de bevestiging dat er interesse is om het WK van 2030 te organiseren. Het gaat om Marokko (mogelijk samen met Algerije en Tunesië), Argentinië met Uruguay, Paraguay met Chili, Roemenië met Griekenland, Servië met Bulgarije en Spanje met Portugal.

Diverse andere landen hebben ook te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in de organisatie, maar hebben dat nog niet officieel bevestigd. Zuid- en Noord-Korea willen het toernooi samen met Japan of China huisvesten en ook onder meer de Britse eilanden en Australië samen met Indonesië zijn geïnteresseerd.

In het tweede kwartaal van 2022 moeten alle biedingen binnen zijn. De FIFA wijst in 2024 de gastheer voor het toernooi aan.

Overigens is de wereldvoetbalbond van plan om het WK in de toekomst om de twee jaar te organiseren, in plaats van elke vier jaar. Dat idee stuitte op verzet in de voetbalwereld, omdat gevreesd wordt voor een te volle kalender.