Václav Cerný heeft woensdag voor het eerst in negen maanden weer meegetraind bij FC Twente. De aanvaller liep begin dit jaar in de verloren thuiswedstrijd tegen zijn oude club Ajax (1-3) een zware knieblessure op.

Cerný speelde op dat moment op huurbasis voor FC Twente, dat hem in de zomer ondanks zijn zware blessure definitief overnam van FC Utrecht. De 23-jarige Tsjech tekende een contract tot medio 2023 bij de club uit Enschede.

"Zoals jullie zien sta ik weer op het veld", zegt Cerný na de training in een filmpje op Instagram. "Een fantastisch moment, ik heb hier lang naar uitgekeken. Het ging supergoed. Ik ben heel blij dat ik weer met de jongens ben. Het zal nog wel een tijdje duren voor ik wedstrijdfit ben, maar dit is al oprecht genieten."

Voordat Cerný zijn zware knieblessure opliep, was hij bezig aan een sterk seizoen bij FC Twente. De rechtsbuiten vormde een sterk duo met spits Danilo en was in zeventien officiële wedstrijden goed voor zes doelpunten en zeven assists.

Dankzij zijn sterke periode dwong Cerný in november 2020 een plek af in de nationale ploeg van Tsjechië. Hij deed in een oefenwedstrijd tegen Duitsland en het Nations League-duel met Slowakije 45 minuten mee, maar door de knieblessure moest hij het EK aan zich voorbij laten gaan. Tsjechië was op het Europees kampioenschap in de achtste finales verantwoordelijk voor de uitschakeling van Oranje.

Het is nog niet duidelijk wanneer Cerný zijn rentree kan maken bij FC Twente, de huidige nummer zes in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Willem II (aftrap 16.45 uur).

