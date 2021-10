Met een hattrick tegen Luxemburg (5-0) zorgde Cristiano Ronaldo dinsdag opnieuw voor een record. De mijlpaal van achthonderd treffers komt bovendien steeds dichterbij voor de 36-jarige Portugees, die hongerig naar succes blijft.

"Weer een overwinning, weer een stap dichter bij ons doel. Het was een historische nacht voor de Portugese kleuren", schreef Ronaldo na de wedstrijd in Faro op Instagram.

Ronaldo maakte tegen Luxemburg zijn tiende hattrick als international, waarmee hij internationaal recordhouder is. Tijdens de vorige interlandperiode brak Ronaldo al het record van de Iraniër Ali Daei, die 109 goals maakte voor zijn land.

De Portugese vedette staat inmiddels op 115 goals. Met de doelpunten voor zijn club erbij opgeteld, heeft Ronaldo 795 keer gescoord. Daarmee is de mijlpaal van 800 doelpunten in zicht.

De 795 doelpunten van Cristiano Ronaldo Sporting CP: 5

Manchester United: 123

Real Madrid: 451

Juventus: 101

Portugal: 115

Portugal strijdt met Servië om WK-ticket

"Ik heb beloofd dat ik altijd op zoek zou gaan naar meer en meer", aldus Ronaldo. "Het zit in mijn DNA om nooit tevreden te zijn, net zoals dat in het DNA van de ploeg zit."

"Alles wordt gemakkelijker als we thuis in een vol stadion spelen", zei Ronaldo om de supporters te bedanken. "We zullen altijd blijven vechten om het maximale te bereiken."

Portugal strijdt met Servië om een rechtstreeks WK-ticket. Op 14 november staan de landen in de laatste groepswedstrijd tegenover elkaar in Portugal.