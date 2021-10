Bondscoach Gareth Southgate ergerde zich dinsdagavond flink aan het spel van Engeland in de thuiswedstrijd tegen Hongarije. 'The Three Lions' hadden een grote stap kunnen zetten naar een ticket voor het WK 2022, maar bleven op Wembley op een 1-1-gelijkspel steken.

"Bij vlagen was het echt heel erg slecht", zei Southgate in niet mis te verstane bewoordingen op zijn persconferentie. "We leden veel onnodig balverlies en ik zag in de beginfase een beetje angst in ons spel. Dat is heel ongebruikelijk. We hadden 60 procent balbezit, maar we konden Hongarije niet echt onder druk zetten."

Hongarije kwam in de 24e minuut door een penalty van Roland Sallai op voorsprong in Londen, waarna John Stones amper een kwartier later al de gelijkmaker aantekende. Engeland slaagde er na rust niet meer in om het tweede puntenverlies in de WK-kwalificatiereeks te voorkomen.

"We speelden niet goed genoeg om de wedstrijd te winnen", concludeerde Southgate. "Ook al losten wij meer schoten dan Hongarije en hadden we meer balbezit, we zijn er niet in geslaagd om écht grote kansen te creëren. Dan verdien je het ook niet."

Engeland gaat ondanks het gelijkspel nog wel aan kop in groep I en heeft alles in eigen hand, maar de ploeg van Southgate kan zich weinig misstappen meer permitteren. De verliezend EK-finalist heeft nog maar drie punten meer dan Polen en vijf meer dan Albanië. Alleen de nummer één krijgt een rechtstreeks WK-ticket.

Stand in groep I 1. Engeland 8-20 (24-3)

2. Polen 8-17 (25-8)

3. Albanië 8-15 (11-7)

4. Hongarije 8-11 (13-12)

5. Andorra 8-6 (7-19)

6. San Marino 8-0 (1-32)

Mings hoopt op gepaste straf voor Hongaarse fans

Na de wedstrijd ging het niet alleen over het teleurstellende gelijkspel van Engeland, maar ook over de onrust op de tribunes. Vlak na het eerste fluitsignaal kwam de politie het uitvak in om een Hongaarse supporter te arresteren die een racistische opmerking had gemaakt richting een steward. Door de arrestatie sloeg de vlam in de pan, waarna agenten slaags raakten met fans van Hongarije.

Volgens Britse media waren de uitsupporters vlak voor de wedstrijd al in het uitvak aan het joelen toen de spelers van Engeland knielden als statement tegen racisme. Southgate was niet op de hoogte van alle details en wilde daarom niet inhoudelijk reageren op de ongeregeldheden. Ook de Hongaarse bondscoach Marco Rossi hulde zich in stilzwijgen.

Verdediger Tyrone Mings wilde er ook niet te veel woorden aan vuilmaken, maar sprak wel zijn hoop uit dat de fans gestraft worden. "Bij racisme zijn de sancties eigenlijk nooit zo zwaar als de ernst van het incident. Ik weet alle feiten nog niet en moet daarom oppassen met wat ik zeg. Maar als er sprake is geweest van racisme, dan hoop ik dat de sancties dit keer wél in lijn zijn met wat er is gebeurd."

Het is niet de eerste keer dat Hongaarse fans zich (racistisch) misdragen. Begin september maakten sommige toeschouwers apengeluiden als zwarte spelers Raheem Sterling en Jude Bellingham aan de bal kwamen. De FIFA strafte de Hongaarse voetbalbond toen met een wedstrijd zonder publiek en een boete.