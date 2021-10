De spelers van Denemarken zijn in extase na het veiligstellen van een ticket voor het WK 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand won dinsdagavond tegen Oostenrijk (1-0) ook de achtste wedstrijd in de kwalificatiereeks en kreeg opnieuw geen doelpunt tegen.

"Normaal gesproken droom je alleen van zulke momenten. Het is bizar", zei middenvelder Pierre-Emile Højbjerg na de cruciale zege in Kopenhagen. "Dit is iets heel groots voor mij, voor het team, voor het Deense voetbal en voor heel Denemarken. Met onze jonge groep kunnen we alleen nog maar groeien."

Denemarken had aan een doelpunt van Joakim Maehle in de 53e minuut genoeg om Oostenrijk, net als in maart, te kloppen. Ook Israël (0-2 en 5-0), Moldavië (8-0 en 0-4), Schotland (2-0) en de Faeröer (0-1) werden al zonder tegendoelpunt verslagen door Denemarken, dat als tweede Europese land zeker is van WK-deelname.

"De toeschouwers zagen niet het mooiste voetbal, maar dat kwam niet alleen door ons. Het belangrijkste is dat we het WK-ticket binnen hebben", zei matchwinner Maehle. "Dit was een van de mooiste avonden in Parken (het stadion, red.) in een heel lange tijd. Echt geweldig."

Joakim Maehle zorgde aan het begin van de tweede helft voor het enige doelpunt tegen Oostenrijk. Foto: Getty Images

'Het is nu tijd om te genieten'

De Denen zitten al langere tijd in een flow, want op het EK van afgelopen zomer werd voor het eerst sinds 1992 de halve finales gehaald. Engeland voorkwam in een strafschoppenserie dat de ploeg van Hjulmand een gooi mocht doen naar de tweede Europese titel in de historie, maar de sterke vorm werd vorige maand doorgezet bij het vervolg van de WK-kwalificatie.

"Het is moeilijk in woorden te vatten wat we hebben neergezet", zei een trotse bondscoach Hjulmand volgens Ekstra Bladet. "We hebben het in acht WK-kwalificatiewedstrijden super gedaan en laten zien dat we moeilijk te verslaan zijn. Het is nu tijd om trots te zijn en ervan te genieten, want het is heel moeilijk om je voor het WK te plaatsen."

Voor Denemarken rest nu alleen nog een thuiswedstrijd tegen de Faeröer en een ontmoeting met Schotland in Glasgow. "Ik vreesde dat de laatste wedstrijd tegen de Schotten cruciaal zou worden. Het is een groot voordeel dat we een jaar hebben om ons voor te bereiden op het WK. Daar gaan we heen met het doel om alles te winnen", aldus Hjulmand.

