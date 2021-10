Bert van Marwijk vindt dat de Verenigde Arabische Emiraten dinsdag door een arbitrale dwaling de overwinning door de neus is geboord in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Irak. Diep in blessuretijd leek Mohamed Khalfan er 3-2 van te maken, maar volgens de VAR was de bal de doellijn niet helemaal gepasseerd.

De beslissing van de videoscheidsrechter was opmerkelijk, want op foto's was te zien dat de bal door de keeper van Irak, gecoacht door Dick Advocaat, vlak achter de doellijn werd weggehaald. De scheidsrechter floot direct na het moment af, waardoor de wedstrijd in Dubai eindigde in 2-2.

"Het was duidelijk dat die bal over de doellijn was", zo uitte Van Marwijk op de persconferentie zijn onvrede. "In 2021, met de huidige technologie, moet dat toch makkelijk te zien zijn."

"Dat deze treffer niet werd goedgekeurd, heeft ons de drie punten gekost", vervolgde hij. "Daar is de arbitrage verantwoordelijk voor."

'We lieten de tegenstander terugkomen'

De Verenigde Arabische Emiraten leken aanvankelijk nog blij te mogen zijn met een punt, nadat in de tweede helft een 1-0-voorsprong was verspeeld. Pas in de vierde minuut van de blessuretijd maakte Ali Ahmed Mabkhout er 2-2 van, waarna kort daarna het controversiële moment volgde.

"We begonnen goed aan de wedstrijd, maar daarna verloren we de focus. Zo gaven we onze tegenstander de kans om terug in de wedstrijd te komen", vond Van Marwijk.

Door het puntenverlies is een ticket voor het WK ver weg voor de Verenigde Arabische Emiraten. Het land staat vierde in de poule, terwijl alleen de bovenste twee landen zich rechtstreeks plaatsen. De nummer drie krijgt nog een herkansing via de play-offs.