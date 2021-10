Marokko heeft zich geplaatst voor de finaleronde van de Afrikaanse WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic was dinsdag met 1-4 te sterk voor Guinee en blijft zo ook na vier wedstrijden zonder puntenverlies.

Marokko speelde op papier een uitwedstrijd, maar vanwege de onrustige politieke situatie in Guinee werd het duel in Rabat afgewerkt. Voor eigen publiek was het Ayoub El Kaabi die Marokko al na twintig minuten op voorsprong zette.

Guinee kwam via Mamadou Kane na een half uur spelen nog wel langszij, maar daarna was het eenrichtingsverkeer. Selim Amallah stelde de overwinning van Marokko veilig met goals in de 43e en 65e minuut. Vlak voor tijd maakte Sofiane Boufal er ook nog 1-4 van.

Bij Marokko speelde NEC'er Souffian El Karouani, die afgelopen weekend pas zijn interlanddebuut maakte, de hele wedstrijd mee. Ook oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat maakte de negentig minuten vol.

Zoals bekend ontbraken Hakim Ziyech en Ajax-verdediger Noussair Mazraoui. De twee hebben een conflict met bondscoach Halilhodzic en maken daardoor geen deel meer uit van de selectie.

Marokko plaatst zich net als de overige negen groepswinnaars voor de play-offs van de Afrikaanse WK-kwalificatie. Deze landen worden door loting verdeeld over vijf wedstrijden. De winnaars van deze dubbele ontmoetingen plaatsen zich voor het WK van 2022 in Qatar.