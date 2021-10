Het WK-kwalificatieduel tussen Albanië en Polen is dinsdagavond een kwartier lang stilgelegd omdat spelers van Polen werden bekogeld met plastic flesjes. Het voorval deed zich voor na de openingstreffer van de Pool Karol Swiderski in de 77e minuut.

Een deel van de fans van Albanië liet zich gaan toen Swiderski na zijn doelpunt provocerend juichte voor het vak met Albanese supporters.

De Poolse doelpuntenmaker en verschillende teamgenoten kregen verschillende plastic flesjes naar zich toegegooid, waarop de spelers van Polen van het veld stapten en scheidsrechter Clément Turpin de wedstrijd stillegde.

De spelers van Albanië maanden de eigen fans vervolgens tot rust en raapten de flesjes van het veld. Na een onderbreking van een kwartier werd de wedstrijd in het Air Albania Stadion hervat.

In de resterende dertien minuten hield Polen de 0-1-voorsprong vast, waarmee de Polen optimaal profiteerden van het puntenverlies van Engeland tegen Hongarije (1-1). Met nog twee duels te gaan is het gat tussen koploper Engeland en nummer twee Polen nog maar drie punten.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van het incident te bekijken.

'Scheidsrechter ging goed om met situatie'

"Je moet de scheidsrechter prijzen voor zijn besluit", zei Paulo Sousa, de bondscoach van Polen, na afloop van het verhitte duel voor de camera van de Poolse sportzender TVP Sport. "Hij ging goed om met met deze moeilijke omstandigheden."

Ook aanvoerder en blikvanger Robert Lewandowski vindt dat arbiter Turpin goed gehandeld heeft in Tirana. "We wisten dat het onwaarschijnlijk was dat de arbiter de wedstrijd definitief zou staken. Na de hervatting hadden we de situatie onder controle en hebben we de klus geklaard."

Het interview met matchwinner Swiderski op het veld werd afgebroken toen er opnieuw een flesje naar hem werd gegooid.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van het afgebroken interview met Swiderski te bekijken.