Cristiano Ronaldo heeft dinsdag maar weer eens een record gevestigd. De superster leidde Portugal in de WK-kwalificatie met drie goals naar een ruime zege op Luxemburg: 5-0. Dusan Tadic scoorde voor Servië tegen Azerbeidzjan (3-1-zege), terwijl Zweden het Griekenland van John van 't Schip versloeg (2-0).

Portugal stond in Faro binnen twintig minuten op een 3-0-voorsprong tegen Luxemburg. Ronaldo benutte twee penalty's en zijn Manchester United-ploeggenoot Bruno Fernandes schoot vanuit een lastige hoek raak.

Luxemburg leek even te moeten vrezen voor een heel pijnlijke nederlaag, maar de nummer 94 van de FIFA-ranking hield de schade nog enigszins beperkt. João Palhinha tekende twintig minuten voor tijd voor de 4-0 en Ronaldo bepaalde in de 87e minuut de eindstand op aangeven van Rúben Neves.

Het was voor Ronaldo de 58e hattrick uit zijn carrière en zijn tiende in het shirt van Portugal, een nieuw record in het interlandvoetbal bij de mannen. De 36-jarige vedette nam eerder dit jaar al het record voor de meeste interlandgoals over van de Iraniër Ali Daei. Ronaldo staat nu op 115 treffers in 182 duels voor zijn nationale ploeg. Negen van die goals maakte hij tegen Luxemburg.

Portugal blijft de nummer twee in groep A van de Europese kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar, omdat koploper Servië in Belgrado afrekende met Azerbeidzjan. De Portugezen hebben wel een duel minder gespeeld.

Dusan Vlahovic zette Servië na een half uur op voorsprong uit een penalty, waarna Emin Mahmudov vlak voor rust gelijkmaakte. In de openingsfase van de tweede helft tekende Vlahovic voor 2-1 en Tadic besliste het duel zeven minuten voor tijd vanaf 11 meter. De Ajacied was in de 66e minuut ingevallen.

Stand in groep A 1. Servië: 7-17 (16-8)

2. Portugal: 6-16 (16-4)

3. Luxemburg: 6-6 (6-5)

4. Ierland: 6-5 (8-8)

5. Azerbeidzjan: 7-1 (4-15)

Dusan Tadic (nummer tien) viert zijn treffer tegen Azerbeidzjan. Dusan Tadic (nummer tien) viert zijn treffer tegen Azerbeidzjan. Foto: ANP

WK heel ver weg voor Van 't Schip

In groep B leed Griekenland een nederlaag tegen koploper Zweden: 2-0. Het WK is daardoor heel ver weg voor de ploeg van bondscoach Van 't Schip, die derde staat. De nummers één plaatsen zich rechtstreeks voor Qatar en de nummers twee gaan de play-offs in.

Emil Forsberg (strafschop) en voormalig Willem II-spits Alexander Isak maakten na rust de goals voor Zweden in de Friends Arena in Solna. AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos kreeg in het laatste kwartier twee keer geel, waardoor de Grieken het duel met tien man beëindigden.

AZ-spits Vangelis Pavlidis stond ook in de basis bij het elftal van Van 't Schip. Hij werd in de 75e minuut vervangen door FC Utrecht-aanvaller Anastasios Douvikas.

In het andere duel in groep B rekende Georgië af met Kosovo: 1-2. Beide landen waren al kansloos voor een WK-ticket. Nummer twee Spanje kwam niet in actie deze speelronde.

Stand in groep B 1. Zweden: 6-15 (12-3)

2. Spanje: 6-13 (13-5)

3. Griekenland: 6-9 (7-6)

4. Georgië: 7-4 (4-12)

5. Kosovo: 7-4 (4-14)

Zwitserland in punten gelijk met Italië

De strijd om het rechtstreekse WK-ticket in groep C blijft heel spannend. Zwitserland was dinsdag veel te sterk voor Litouwen (0-4) en komt in punten gelijk met koploper Italië. De Europees kampioen speelde deze interlandperiode geen kwalificatieduels door de finaleronde van de Nations League.

Breel Embolo maakte in Vilnius twee goals voor de Zwitsers. Renato Steffen en Mario Gavranovic waren één keer trefzeker.

De andere ploegen in groep C kunnen zich niet meer kwalificeren voor Qatar. Nummer drie Bulgarije won dinsdag door twee doelpunten van Todor Nedelev nog wel met 2-1 van Noord-Ierland.

Stand in groep C 1. Italië: 6-14 (12-1)

2. Zwitserland: 6-14 (10-1)

3. Bulgarije: 7-8 (6-10)

4. Noord-Ierland: 6-5 (5-7)

5. Litouwen: 7-3 (4-18)

