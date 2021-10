Denemarken heeft zich dinsdag als tweede land gekwalificeerd voor het WK van 2022 in Qatar. De Denen wonnen in Kopenhagen met 1-0 van Oostenrijk en waren daarmee zeker van groepswinst. Engeland zit nog in de wachtkamer na een 1-1-gelijkspel in een verhit duel met Hongarije.

Joakim Maehle was de matchwinner bij Denemarken in de wedstrijd tegen Oostenrijk. De linkervleugelverdediger ontsnapte vlak na rust nipt aan buitenspel en schoof de bal vervolgens in de verre hoek. Oostenrijk had daar niets tegenin te brengen.

Met een foutloze score van acht overwinningen in acht duels is Denemarken zeker van een ticket voor het WK in Qatar. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand een onoverbrugbare voorsprong van zeven punten op nummer twee Schotland, dat nipt won bij Faeröer (0-1). Denemarken scoorde bovendien 27 keer en incasseerde geen enkele treffer.

Het is voor de zesde keer in de historie dat Denemarken meedoet aan een WK. Drie jaar geleden was de achtste finale het eindstation van de Denen in Rusland. De beste prestatie op een WK van de enkelvoudig Europees kampioen is de kwartfinale in 1998.

Maandag had Duitsland zich als eerste land geplaatst voor het WK in Qatar, dat van 21 november tot en met 18 december 2022 wordt gehouden in het emiraat. In totaal zijn 32 landen welkom bij het mondiale toernooi. Qatar heeft als gastland automatisch een ticket.

In de poule van Denemarken won Israël mede dankzij een recorddoelpunt van PSV-spits Eran Zahavi met 2-1 van hekkensluiter Moldavië. Met zijn 33 interlandgoals mag Zahavi zich nu de speler met de meeste goals in het shirt van Israël noemen.

Stand in groep F 1. Denemarken * 8-24 (27-0)

2. Schotland 8-17 (13-7)

3. Israël 8-13 (18-15)

4. Oostenrijk 8-10 (11-14)

5. Faeröer 8-4 (4-17)

6. Moldavië 8-1 (4-24)

Hongaarse fans raakten op Wembley slaags met de politie. Hongaarse fans raakten op Wembley slaags met de politie. Foto: Getty Images

Engeland niet langs Hongarije in verhit duel

In een verhitte wedstrijd wist Engeland op Wembley niet te winnen van Hongarije. De verliezend finalist van het afgelopen EK kwam niet verder dan een gelijkspel tegen de Hongaren: 1-1.

Het meeste tumult in Londen vond plaats op de tribunes. Volgens de politie klonk vlak na het eerste fluitsignaal een racistische opmerking vanuit het Hongaarse vak, waarop agenten een man in de boeien wilden slaan. De arrestatie zorgde voor ongeregeldheden in het vak. Agenten raakten slaags met enkele fans. Het is niet duidelijk of er nog meer aanhoudingen zijn verricht.

Hongarije liet zich niet van de wijs brengen door de rellen en kwam in de 24e minuut verrassend op voorsprong. Roland Sallai benutte een strafschop na gevaarlijk spel van Luke Shaw. Nog voor rust repareerde Engeland de schade met de gelijkmaker van John Stones, maar daar bleef het ook bij.

Engeland kon zich dinsdagavond sowieso niet plaatsen voor het WK, maar kan zich nu al helemaal weinig misstappen veroorloven in de strijd om de tickets. Door de zege van Polen in het gestaakte duel met Albanië is het gat nog maar drie punten. Er zijn nog twee duels te spelen in de WK-kwalificatiereeks.

Stand in groep I 1. Engeland 8-20 (24-3)

2. Polen 8-17 (25-8)

3. Albanië 8-15 (11-7)

4. Hongarije 8-11 (13-12)

5. Andorra 8-6 (7-19)

6. San Marino 8-0 (1-32)

