Jong Oranje heeft dinsdag met grote cijfers gewonnen van Wales in de EK-kwalificatiereeks. Zonder de gepasseerde Myron Boadu was de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi in Nijmegen met 5-0 te sterk voor de Welshmen.

De Nederlandse beloften leidden bij rust in het Goffertstadion al met 2-0 door doelpunten van Jurgen Ekkelenkamp en aanvoerder Sven Botman. Na de onderbreking liep Jong Oranje via Fin Stevens (eigen doelpunt), Daishawn Redan en opnieuw Ekkelenkamp uit naar 5-0.

Bondscoach Van de Looi baarde voor de aftrap opzien door zich kritisch uit te laten over Myron Boadu. In de ogen van Van de Looi bracht de spits van AS Monaco te weinig op trainingen en in de vorige wedstrijd tegen Jong Zwitserland (2-2), waardoor hij op de bank moest beginnen tegen Jong Wales. Boadu mocht ook niet invallen in Nijmegen.

Door de ruime overwinning is Jong Oranje de nieuwe nummer twee in de kwalificatiepoule voor het EK van 2023 in Georgië en Roemenië. De beloften hebben zeven punten uit de eerste drie duels, drie punten minder dan koploper Jong Zwitserland. De Zwitsers hebben wel een wedstrijd meer gespeeld.

Stand in groep E 1. Jong Zwitserland 4-10 (11-2)

2. Jong Oranje 3-7 (10-2)

3. Jong Moldavië 5-7 (2-5)

4. Jong Bulgarije 4-6 (7-5)

5. Jong Wales 4-4 (4-6)

6. Jong Gibraltar 4-0 (0-14)

Jurgen Ekkelenkamp was met twee doelpunten de grote man bij Jong Oranje.

Jong Oranje in het zadel door kolderiek eigen doelpunt

Zonder de gepasseerde Boadu dicteerde Jong Oranje het spel in Nijmegen, waar zo'n drieduizend mensen op de tribunes zaten. De halvefinalist van het EK van afgelopen zomer had vanaf de aftrap niets te duchten van de Welshmen en kon zodoende aan het doelsaldo werken.

Na zeven minuten spelen brak Ekkelenkamp al de ban in het Goffertstadion. De aanvallende middenvelder gleed een indraaiende voorzet van Mitchel Bakker vanaf de linkerkant met de punt van zijn schoen binnen: 1-0.

Na grote kansen voor Joshua Zirkzee, die afgelopen vrijdag met twee doelpunten nog van doorslaggevende waarde was tegen Jong Zwitserland, maakte verdediger Botman er 2-0 van. De kopbal van de aanvoerder werd nog van richting veranderd, waardoor de doelman van Jong Wales kansloos was.

De spelers van Jong Oranje vieren de openingstreffer van Jurgen Ekkelenkamp.

In acht minuten van 2-0 naar 5-0

Jong Oranje maakte direct na rust korte metten met Jong Wales en scoorde liefst drie keer in de eerste negen minuten na de onderbreking. Een kolderiek eigen doelpunt van Stevens zorgde in de 48e minuut voor de 3-0. De rechtsback werkte een voorzet van Redan achter zijn eigen doelman.

Twee minuten later vergrootte Redan de marge naar vier. De eerste poging van de aanvaller van PEC Zwolle belandde nog op de paal, maar in de rebound frommelde hij de bal al liggend binnen. De doelman van Jong Wales kwam daarbij net te laat.

Met zijn tweede doelpunt van de avond (droog schot in de verre hoek) bepaalde Ekkelenkamp de eindstand in Nijmegen op 5-0. Bij dat doelpunt raakte Quinten Timber geblesseerd aan zijn pols, waarna ook Botman en Devyne Rensch met klachten naar de kant gingen. Het waren de enige smetten op een zorgeloze avond van Jong Oranje.

Devyne Rensch viel geblesseerd uit bij Jong Oranje, maar dat mocht de pret niet drukken.

