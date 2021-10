Bondscoach Erwin van de Looi heeft zich kritisch uitgelaten over Myron Boadu, die dinsdag gepasseerd is in het EK-kwalificatieduel van Jong Oranje met Jong Wales. De keuzeheer van Jong Oranje vindt dat de spits van AS Monaco te weinig brengt in trainingen en wedstrijden.

"We hebben open en eerlijk gekeken naar wat hij heeft gebracht", aldus Van de Looi voor het duel met Jong Wales tegen ESPN. "We weten dat Myron in een moeilijke situatie zit. Hij speelt niet overdreven veel bij zijn club en heeft het bij ons ook best lastig."

"Dan wil je een speler graag vertrouwen geven en hem opstellen en met hem aan de slag gaan. Het zou mooi zijn als dat kan. Maar wat een speler altijd moet doen, is ervoor gaan en laten zien dat hij graag beter wil worden en zich wil terugknokken naar een bepaald niveau."

"Wij vinden dat dat niet genoeg is gebeurd bij Myron. Daarom kiezen wij voor Daishawn Redan, een jongen die wél heel veel energie heeft. Je kan heel makkelijk zeggen dat je ervoor gaat, maar het gaat erom wat je elke dag op trainingen en in wedstrijden laat zien."

Bondscoach Erwin van de Looi heeft Myron Boadu gepasseerd bij Jong Oranje. Bondscoach Erwin van de Looi heeft Myron Boadu gepasseerd bij Jong Oranje. Foto: ANP

'Hier moet hij wat mee doen'

De twintigjarige Boadu stapte afgelopen zomer voor 17 miljoen euro over van AZ naar AS Monaco, maar in Frankrijk heeft de spits nog geen vaste basisplaats kunnen veroveren. In tien officiële duels wist hij nog geen één keer te scoren.

Bij zijn vorige club AZ was Boadu nog een van de revelaties. Hij maakte 38 doelpunten in 88 officiële duels en zag zijn sterke vorm in november 2019 beloond worden met zijn debuut in het Nederlands elftal. Boadu scoorde zelfs bij zijn vuurdoop tegen Estland, maar het bleef tot dusver bij die ene interland. Nu is hij ook zijn basisplaats kwijtgeraakt bij Jong Oranje.

"Ik weet dat hij een bepaalde status heeft en begrijp dat dit dus vragen oproept", aldus Van de Looi. "Maar ik denk dat dit op dit moment de eerlijke keuze is. Het is trouwens niet bedoeld als een signaal, ik doe dit omdat we graag die wedstrijd willen winnen, maar Myron moet het wel opvatten als een signaal. Ik denk dat hij hier wat mee moet doen."

Jong Oranje-Jong Wales is dinsdag om 20.00 uur begonnen in Stadion De Goffert in Nijmegen. Bij een zege neemt Nederland de tweede plaats over van Jong Moldavië. De ploeg van bondscoach Van de Looi heeft dan drie punten minder dan koploper Jong Zwitserland, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. Vrijdag eindigde Jong Zwitserland-Jong Oranje in een 2-2-gelijkspel.