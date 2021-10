Eran Zahavi heeft woensdag een bijzondere mijlpaal bereikt. De spits van PSV maakte zijn 32e interlandgoal en evenaart daarmee het record van Mordechai Spiegler als trefzekerste speler ooit in het shirt van Israël. Jari Litmanen werd door Teemu Pukki onttroond als Finse topscorer aller tijden.

Zahavi opende dinsdag na een half uur spelen de score in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië. Voor zijn 32 doelpunten had Zahavi 68 wedstrijden nodig, een gemiddelde van bijna één treffer per twee interlands.

Volgens de officiële statistieken was Zahavi al een tijdje topscorer aller tijden van de Israëlische nationale ploeg. Spiegler maakte een aantal van zijn doelpunten namelijk in wedstrijden die niet officieel erkend werden door wereldvoetbalbond FIFA.

De 34-jarige Zahavi vierde zijn treffer door een eerbetoon te brengen aan Spiegler. De spits stak zijn hand omhoog en kopieerde daarmee het juichgebaar van zijn illustere voorganger.

Teemu Pukki onttroonde Jari Litmanen als Finse topscorer aller tijden. Teemu Pukki onttroonde Jari Litmanen als Finse topscorer aller tijden. Foto: ANP

Litmanen raakt na achttien jaar record kwijt

Litmanen is niet langer topscorer aller tijden van Finland. De oud-Ajacied werd dinsdag onttroond door Teemu Pukki, die met twee doelpunten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan (0-2) zijn totaal op 33 bracht.

Litmanen had het record in handen sinds 2003, toen hij zijn 22e doelpunt voor Finland maakte en zo Ari Hjelm passeerde. Op het moment dat de aanvaller in 2010 afzwaaide bij de nationale ploeg, was dat aantal opgelopen tot 32.

De 31-jarige Pukki, ploeggenoot van doelman Tim Krul bij Norwich City, debuteerde in 2009 voor Finland. Hij had 98 interlands nodig om tot zijn 33 doelpunten te komen. Litmanen is met 137 interlands recordinternational van Finland.

Door de uitzege op Kazachstan mag Finland blijven hopen op deelname aan het WK in Qatar. Met acht punten uit zes wedstrijden deelt de ploeg van bondscoach Markku Kanerva met Oekraïne de tweede plaats in groep D.

Finland deed afgelopen zomer op het EK voor het eerst mee aan een groot toernooi. Ondanks een verrassende zege op Denemarken sneuvelden de Finnen in de groepsfase.

Stand in groep D 1. Frankrijk: 6-12 (8-3)

2. Oekraïne: 6-8 (8-7)

3. Finland: 6-8 (7-7)

4. Bosnië-Herzegovina: 5-6 (7-6)

5. Kazachstan: 7-3 (5-12)

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen van de WK-kwalificatie