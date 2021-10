Jari Litmanen is niet langer de Finse topscorer aller tijden. De oud-Ajacied werd dinsdag onttroond door Teemu Pukki, die met twee doelpunten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan (0-2) zijn totaal op 33 bracht.

Litmanen had het record in handen sinds 2003, toen hij zijn 22e doelpunt voor Finland maakte en zo Ari Hjelm passeerde. Op het moment dat de aanvaller in 2010 afzwaaide bij de nationale ploeg, was dat aantal opgelopen tot 32.

De 31-jarige Pukki, ploeggenoot van doelman Tim Krul bij Norwich City, debuteerde in 2009 voor Finland. Om tot zijn 33 doelpunten te komen, had hij in totaal 98 interlands nodig. Litmanen is met 137 interlands recordinternational van Finland.

Door de uitzege op Kazachstan mag Finland blijven hopen op deelname aan het WK in Qatar. Met acht punten uit zes wedstrijden delen de Scandinaviërs met Oekraïne de tweede plaats in groep D.

Finland deed afgelopen zomer op het EK voor het eerst mee aan een groot toernooi. Ondanks een verrassende zege op Denemarken sneuvelden de Finnen in de groepsfase.