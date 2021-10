Alireza Jahanbakhsh heeft dinsdag een hoofdrol vertolkt bij Iran in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zuid-Korea. De aanvaller van Feyenoord redde met een kopbal een punt voor het Aziatische land, waardoor Iran koploper in de WK-kwalificatiepoule blijft.

Zuid-Korea was in Teheran vlak na rust op voorsprong gekomen door een doelpunt van Tottenham Hotspur-speler Son Heung-min. De aanvaller faalde niet toen hij door Jae-Sung Lee van Mainz alleen voor de keeper werd gezet.

Een kwartier voor tijd bracht Jahanbakhsh de stand in evenwicht. De aanvoerder van Iran kopte een voorzet vanaf de rechterkant op zo'n 15 meter van het doel op knappe wijze in de korte hoek. Daarna werd er niet meer gescoord in de Iraanse hoofdstad.

Door het gelijkspel blijft het ongeslagen Iran koploper in groep A in de Aziatische WK-kwalificatiereeks. De ploeg van de Kroatische bondscoach Dragan Skocic heeft na de eerste vier duels tien punten, twee punten meer dan Zuid-Korea. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van 2022 in Qatar. De nummer twee speelt play-offs.

Later op de dag staan voormalig Oranje-bondscoaches Bert van Marwijk (Verenigde Arabische Emiraten) en Dick Advocaat (Irak) tegenover elkaar bij VAE-Irak. Het duel in Dubai begint om 18.45 uur (Nederlandse tijd).

Beide landen kunnen zich weinig misstappen meer veroorloven in de strijd om een WK-ticket. Zowel Irak als de VAE heeft twee punten na drie duels en wacht nog altijd op de eerste overwinning in de WK-kwalificatiereeks.