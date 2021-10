De confrontatie tussen de Nederlandse bondscoaches Bert van Marwijk (Verenigde Arabische Emiraten) en Dick Advocaat (Irak) heeft geen winnaar opgeleverd. Het WK-kwalificatieduel in Dubai eindigde dinsdag na een spectaculaire slotfase in 2-2.

De wedstrijd leek af te stevenen op een 1-1-gelijkspel, totdat Advocaat in de voorlaatste minuut kon juichen toen Aymen Hussein er na een vloeiende aanval 1-2 van maakte. Het bleek niet genoeg voor de zege, want vier minuten in blessuretijd redde Ali Ahmed Mabkhout alsnog een punt voor de Emiraten.

Het thuisland was na ruim een half uur spelen op voorsprong gekomen dankzij Caio Canedo. De spits opende namens de formatie van Van Marwijk de score met een knal in de korte hoek.

Daarna had Advocaat een gelukkige hand van wisselen. Amir Al Ammari stond slechts twee minuten in het veld toen hij er in de 74e minuut met een als voorzet bedoelde bal 1-1 van maakte. Met Hussein tekende een andere invaller voor de 1-2.

Het slotakkoord was voor de Emiraten, die na de 2-2 van Mabkhout zelfs nog dicht bij de overwinning kwamen. De scheidsrechter oordeelde dat de bal na een scrimmage in de laatste minuut van de blessuretijd niet over de doellijn was gegaan.

Beide landen hebben de punten hard nodig in de strijd om de derde plaats achter Iran en Zuid-Korea, die al bijna uit het zicht verdwenen lijken te zijn. De Verenigde Arabische Emiraten en Irak delen nu de vierde plaats achter Libanon, dat met 2-3 won van Syrië.

Irak en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nog een lange weg te gaan richting het WK. Irak en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nog een lange weg te gaan richting het WK. Foto: ANP

Hoofdrol Jahanbakhsh voor Iran tegen Zuid-Korea

Bij de topper in de poule, tussen Iran en Zuid-Korea, was er een hoofdrol voor Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller van Feyenoord redde met een kopbal een punt voor Iran.

Zuid-Korea was in Teheran vlak na rust op voorsprong gekomen door een doelpunt van Tottenham Hotspur-speler Son Heung-min. De aanvaller faalde niet toen hij door Jae-Sung Lee van Mainz alleen voor de keeper werd gezet.

Een kwartier voor tijd bracht Jahanbakhsh de stand in evenwicht. De aanvoerder van Iran kopte een voorzet vanaf de rechterkant op zo'n 15 meter van het doel op knappe wijze in de korte hoek. Daarna werd er niet meer gescoord in de Iraanse hoofdstad.

Door het gelijkspel blijft het ongeslagen Iran koploper in groep A in de Aziatische WK-kwalificatiereeks. De ploeg van de Kroatische bondscoach Dragan Skocic heeft na de eerste vier duels tien punten, twee punten meer dan Zuid-Korea.

De groepswinnaar en de nummer twee plaatsen zich direct voor het WK van 2022 in Qatar. De nummer drie speelt een een play-off tegen de nummer drie van de andere Aziatische kwalificatiepoule. De winnaar daarvan gaat naar een intercontinentale play-off, met als inzet een ticket voor het WK.