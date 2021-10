Vitesse heeft over het afgelopen seizoen een verlies gemaakt van 6,8 miljoen euro, blijkt uit de dinsdag gepresenteerde jaarcijfers. Met name door de coronapandemie vallen de cijfers nog slechter uit dan een jaar eerder, toen het negatieve resultaat 4,3 miljoen euro bedroeg.

Meevaller voor de Arnhemse club is dat het gat in de begroting wordt gedekt door clubeigenaar Valeri Oyf. De Rus zal nog tot en met zeker medio 2023 garant blijven staan voor de financiële huishouding bij Vitesse, staat in het persbericht. De eerdere afspraak liep tot de zomer van 2022.

De verliezen van Vitesse werden in het afgelopen seizoen, dat bijna volledig zonder publiek moest worden afgewerkt, nog beperkt door de NOW-bijdrage van de overheid. Die bedroeg in totaal 4,5 miljoen euro.

Daarnaast werd flink gesneden in de kosten, onder meer door minder geld uit te geven aan personeel. De begroting liep daardoor terug van 24,3 naar 17,9 miljoen euro. Aan transfers werd het afgelopen seizoen nauwelijks iets verdiend.

Algemeen directeur Pascal van Wijk vindt dat de schade ondanks het forse verlies beperkt is gebleven. "Wegens COVID-19 was het een vreemd seizoen, waarin we slechts één thuiswedstrijd met publiek mochten spelen", zegt hij op de website van Vitesse. "Over het algemeen zijn we niet ontevreden over de jaarcijfers."