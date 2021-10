Anouk Dekker is door de nieuwe bondscoach Mark Parsons niet opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Cyprus (22 oktober) en Belarus (26 oktober). Parsons wil nieuwe speelsters aan het werk zien, onder wie debutante Janou Levels van PSV.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

"We zien dit trainingskamp als een mogelijkheid om meer spelers te zien, voordat er meer druk op de ketel komt te staan", aldus Parsons. "We hebben van hen goede dingen gezien op de club, maar op het trainingsveld is het toch anders. En voor de afvallers staat de deur altijd open."

De 34-jarige Dekker was tot dusver een zekere factor in de selectie van de Oranjevrouwen. De verdediger, die afgelopen zomer overstapte van het Franse Montpellier naar SC Braga uit Portugal, speelde tot dusver 87 interlands en maakte deel uit van de groep die in 2017 de Europese titel won en twee jaar geleden tot de WK-finale reikte. Bij de Olympische Spelen in Tokio was ze voornamelijk bankzitter.

Ook de absentie van Katja Snoeijs is opmerkelijk. De 25-jarige spits was dit seizoen al vijf keer trefzeker bij haar club Girondins de Bordeaux, maar Parsons geeft de voorkeur aan de 21-jarige Joëlle Smits, die afgelopen zomer PSV verruilde voor VfL Wolfsburg. Ook zesvoudig international Inessa Kaagman is er niet meer bij.

De nieuwe bondscoach Mark Parsons wil nieuwe speelsters aan het werk zien bij de Oranjevrouwen. De nieuwe bondscoach Mark Parsons wil nieuwe speelsters aan het werk zien bij de Oranjevrouwen. Foto: ANP

Levels debuteert in definitieve selectie

Naast Smits heeft Parsons keeper Daphne van Domselaar (FC Twente) en verdediger Levels (PSV) bij de groep gehaald. Van Domselaar werd vorig jaar voor het eerst opgeroepen voor de Oranjevrouwen, maar wacht nog altijd op haar interlanddebuut. Levels zat nog niet eerder bij de vrouwenploeg. Renate Jansen (FC Twente) is hersteld van een blessure en voegt zich ook weer bij de ploeg van de nieuwe bondscoach Parsons.

De Brit had vorige maand na zijn eerste training in Zeist al aangekondigd dat hij in het najaar veranderingen zou doorvoeren bij de Oranjevrouwen. Hij zei toen niet welke wisselingen zouden plaatsvinden. Vorige maand debuteerde hij met een teleurstellend gelijkspel in Groningen tegen Tsjechië (2-2). Vier dagen later volgde eerherstel in en tegen IJsland (0-2-zege).

De Oranjevrouwen vervolgen de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland op 22 oktober met een uitwedstrijd tegen Cyprus. Vier dagen later volgt een uitduel met Belarus. De Oranjevrouwen zijn met Tsjechië gedeeld koploper in de poule. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK.