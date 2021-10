PSV moet het ongeveer een maand zonder Ritsu Doan stellen. De middenvelder is met een knieblessure teruggekeerd van de nationale ploeg van Japan.

Doan is inmiddels in Eindhoven om aan zijn herstel te werken. Hij was dinsdag al niet meer in Saitama bij de 2-1-zege van Japan op Australië in de WK-kwalificatie.

Door zijn blessure mist Doan onder meer de dubbele ontmoeting met AS Monaco in de Europa League en de topper tegen Ajax in de Eredivisie op 24 oktober.

Doan begon het seizoen als reserve, maar had in de laatste drie wedstrijden van PSV steeds een basisplaats. Hij kwam tot vijf competitieduels, waarin hij eenmaal scoorde: uit tegen AZ (0-3-zege).

Doan is niet de enige PSV'er die tijdens de interlandperiode geblesseerd is geraakt. Cody Gakpo verliet het trainingskamp van Oranje met een hersenschudding. Vermoedelijk is hij wel op tijd fit voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle van zaterdag.

Ook Noni Madueke en Davy Pröpper zijn inmiddels weer fit, nadat zij kort voor de interlandperiode geblesseerd waren geraakt.

